  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۷:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ‌ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری فینال مسابقات فوتبال جوانان آسیا بین کره‌جنوبی و عراق از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و هفتم آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوم محرم سال 1434 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2012 میلادی.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* راه آهن تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران
* پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران
* آلومینیوم هرمزگان - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

- هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار نیروی زمینی با صنعت مس کرمان به پایان می‌رسد.

- دیدار نهایی سی و هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا ساعت 16:15 امروز بین تیم‌های جوانان کره‌جنوبی و عراق در ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه برگزار می‌شود.

- هفته دوازدهم از رقابتهای لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* آرسنال - تاتنهام
* لیورپول - ویگان
* منچسترسیتی - آستون ویلا
* نیوکاسل - سوانزی
* کوئینز پارک رنجرز - ساوتهمپتون
* ردینگ - اورتون
* وست‌برومویچ - چلسی
* نوریچ سیتی - منچستر یونایتد

- هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* اوساسونا - مالاگا
* والنسیا - اسپانیول
* بارسلونا - زاراگوزا
* رئال مادرید - آتلتیکو بیلبائو

- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:
* یوونتوس - لاتزیو
* ناپولی - میلان

- هفته دوازده مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با انجام 7 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* هانوفر - فرایبورگ
* مونشن‌گلادباخ - اشتوتگارت
* اینتراخت فرانکفورت - آئوسبورگ
* نورنبرگ - بایرن مونیخ
* دورتموند - گروتر فورث
* هامبورگ - ماینتس
* بایر لورکوزن - شالکه

کد مطلب 1745241

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