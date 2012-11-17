تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و هفتم آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوم محرم سال 1434 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2012 میلادی.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* راه آهن تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران

* پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران

* آلومینیوم هرمزگان - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

- هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار نیروی زمینی با صنعت مس کرمان به پایان می‌رسد.

- دیدار نهایی سی و هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا ساعت 16:15 امروز بین تیم‌های جوانان کره‌جنوبی و عراق در ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه برگزار می‌شود.

- هفته دوازدهم از رقابتهای لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* آرسنال - تاتنهام

* لیورپول - ویگان

* منچسترسیتی - آستون ویلا

* نیوکاسل - سوانزی

* کوئینز پارک رنجرز - ساوتهمپتون

* ردینگ - اورتون

* وست‌برومویچ - چلسی

* نوریچ سیتی - منچستر یونایتد

- هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* اوساسونا - مالاگا

* والنسیا - اسپانیول

* بارسلونا - زاراگوزا

* رئال مادرید - آتلتیکو بیلبائو

- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* یوونتوس - لاتزیو

* ناپولی - میلان

- هفته دوازده مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با انجام 7 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* هانوفر - فرایبورگ

* مونشن‌گلادباخ - اشتوتگارت

* اینتراخت فرانکفورت - آئوسبورگ

* نورنبرگ - بایرن مونیخ

* دورتموند - گروتر فورث

* هامبورگ - ماینتس

* بایر لورکوزن - شالکه