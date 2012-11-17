اعزام 3 ورزشکار خراسان رضوی به مسابقات اسنوکر جایزه بزرگ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیات بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی از اعزام 3 نفر از ورزشکاران استان به مسابقات اسنوکر جایزه بزرگ کشور خبر داد.

وحید اثنی عشری گفت: این مسابقات با حضور حدود 60 نفر از ورزشکاران 30 استان کشور در روز یکشنبه 28 آبان ماه در تهران برگزار می شود و 3 نماینده خراسان رضوی در این رقابت ها حضور دارند.

وی افزود: دور دوم مسابقات انتخابی نفرات اعزامی به رقابت های جایزه بزرگ کشور امروز 25 آبان ماه با حضور حدود 20 نفر از ورزشکاران استان در باشگاه بیلیارد تشریفات مشهد برگزار می شود و 2 نفر برتر اعزامی به این مسابقات مشخص خواهد شد.

برگزاری مسابقات مستمر پیشرفت بازیکنان بیلیارد خراسان رضوی را به دنبال دارد

نفر پنجم مسابقات رنکینگ اسنوکر کشور اظهار داشت: لازمه پیشرفت یک بازیکن بیلیارد، تمرین در شرایط استاندارد و انجام مسابقات مستمر است.

میلاد کاشانی که به عنوان یکی از نمایندگان استان در اولین دوره مسابقات اسنوکر جایزه بزرگ کشور در تهران حضور دارد، گفت: در این مسابقات که روز 28 آبان ماه جاری برگزار می شود، بازی های سختی را پیش رو دارم اما با توجه به اینکه از حدود یک ماه پیش هر روز بین 4 تا 6 ساعت تمرین می کنم امیدوارم در رقابت پایانی حضور داشته باشم.

وی با بیان اینکه مسابقات انفرادی قهرمانی استان سالی یکبار با فاصله زمانی کمی از مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود، اظهار داشت: برای کسب موفقیت در مسابقات کشوری باید بازیکنان برتر استان در یک سالن اختصاصی با امکانات مناسب زیرنظر مربی تمرین داشته باشند.

مسابقات فوتبال جام دهیاری ها در خواف برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خواف از برگزاری مسابقات فوتبال دسته 2 خواف با عنوان جام دهیاری ها خبر داد.

عبدالله معمر گفت: مسابقات فوتبال دسته 2 شهرستان خواف با عنوان جام دهیاری ها با حضور 16 تیم از روستاهای این شهرستان بعد از دهه اول محرم آغاز خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات در روزهای فرد هفته به صورت فشرده در زمین چمن انقلاب خواف برگزار می‌شود و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

منتظر اختصاص ساختمان به اداره ورزش و جوانان شهرستان باخرز هستیم

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باخرز اظهار داشت: منتظر اختصاص ساختمان به اداره ورزش و جوانان شهرستان باخرز هستیم.

محمداسماعیل صادق پورگفت: هنوز مکانی به عنوان اداره ورزش و جوانان شهرستان اختصاص داده نشده است و ارتباطات اداری اداره کل ورزش و جوانان استان با ما از طریق فرمانداری انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات اولیه سر و سامان دادن به ورزش های فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی و کشتی باچوخه در حال انجام است و با تامین اعتبار، هیات های ورزشی شهرستان نیز ساماندهی خواهند شد.