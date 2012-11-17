کودکان نیازهای اولیه دارند؛ نیاز به پذیرفته شدن، نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به توجه پدر و مادر، نیاز به احساس امنیت، از جمله نیازهای مهم کودکان به حساب می‌آیند بدیهی است اگر این نیازهای اساسی برآورده شوند کودک با شخصیتی قابل قبولی رشد کرده و به جلو گام بر می دارد، اما زمانی که هر یک از این نیازها خدشه دار شود، کودک از لحاظ روحی و روانی با آسیب روبرو می‌شود بعضی از کودکانی که پا به عرصه زندگی می‌گذارند بدون برنامه از پیش تعیین شده از سوی والدین به دنیا می‌آیند و همین مساله باعث می‌شود تا والدین توجه کمتری به آنها داشته باشند.

برخی از والدین با برنامه ریزی صحیح صاحب فرزند می‌شوند بنابراین معتقدند باید فرزندانشان را با اصول تربیتی صحیح پرورش دهند. نخستین نکته مهم در تربیت این است که فرزند تا سن سه سالگی در کنار مادرش باشد زیرا برخلاف تصور بعضی از افراد آغاز زمان آموزش فرزند از سه سالگی خواهد بود. علاوه بر این والدین باید سعی داشته باشند و در ورای همین ارتباط صحیح به تربیت فرزندانشان بپردازند چرا که نحوه برقراری ارتباط میان والدین تاثیر بسزایی بر فرزند خواهد داشت.

همچنین رفتارهایشان برای برخورد با فرزند‌شان مانند یکدیگر باشد. آنها باید مقابل کودک بحث و مشاجره نکنند، از بدگویی نسبت به دیگران خودداری کنند و این حدیث حضرت علی(ع) را فراموش نکنند که کودک مانند لوح پاکی است که همه چیز در وی نقش می‌بندد. بنابراین ارتباط شخصی والدین با یکدیگر در روح و روان کودک اثر خواهد گذاشت.

پس از توافق اخلاقی، والدین باید به آگاهی از نحوه صحیح تربیت فرزندان توجه داشته باشند. این آگاهی مستلزم مطالعه و مشورت با متخصصین در زمینه ارتباط صحیح با کودک خواهد بود. برای مثال کودک نیازمند تغذیه مناسب است. میزان کالری‌های دریافتی کودک در طول روز باید مورد توجه والدین باشد. اگر فرزند چاق یا لاغر دارند باید با کمک یک کارشناس تغذیه در مورد مواد غذایی مصرفی‌اش تصمیم مناسبی بگیرند. نیاز به احساس و عاطفه، از نیازهای دیگر کودک است. انتقال احساسات از سوی والدین باید به درستی صورت گیرد و کودک در این خصوص غنی باشد.

توصیه می‌شود که کودک در جریان مقایسه با کودکان دیگر قرار نگیرد تا احساس امنیت بیشتری را در محیط خانه تجربه کند و تفاوت‌های فردی‌اش در صورت ناپخته بودن تقویت شود. از آنجا که کودک ناخواسته پا به دنیا گذاشته این وظیفه والدین است که در تربیت او با یکدیگر مشورت کرده و محبت و مهربانی را به او هدیه دهند.

از طرفی دیگر والدین فراموش نکنند که مشکلات عاطفی، روحی و روانی از همان ابتدای دوران کودکی از سوی کودک منعکس می‌شود و کمبود محبت و عاطفه را به خوبی احساس می‌کند او این توانایی را دارد که کاستی‌های خود را در مقابل داشته‌های کودکان دیگر، به ترازوی مقایسه بکشاند.

در حقیقت کودکان مانند بزرگترها به راحتی اتفاقات پیرامون خود را درک می‌کنند از این رو زمانی که محیط اطرافشان ناآرام باشد به سرعت در رفتارهایشان انعکاس می یابد و دچار اختلالاتی مثل شب ادراری، لکنت زبان و سایر اختلالات روان شناختی خواهند شد و حتی به دوران بزرگسالی‌شان نیز انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل است که بعضی از افراد در بزرگسالی از یادآوری خاطرات دوران کودکی‌شان شاد می‌شوند اما گروهی دیگر علاقه‌ای ندارند که به یاد خاطرات کودکی بیافتند و ناملایمات زمان کودکی را به زندگی آینده راه می‌دهند. برای نمونه پرخاشگری می‌کنند و یا تنبیه کودک را امری عادی قلمداد می‌کنند.



والدین باید از وظایف خود نسبت به کودکان و نیازهای آنها مطلع شوند چرا که کودکان حتی معنای نگاه خشونت آمیز والدین را می‌فهمند بنابراین نیازمند اصول تربیتی دقیقی از سوی والدین هستند.

متاسفانه در میان بعضی از والدین دیده می‌شود که استفاده از الفاظ نادرست را دلیلی بر علاقه زیاد نسبت به فرزندشان می دانند غافل از اینکه کودک نیز از شنیدن و یا تکرار این الفاظ نامناسب عادت می‌کند و استفاده از این الفاظ را امری عادی تلقی می‌کند.

همچنین به منظور اینکه از همان مراحل نخست زندگی، کودکان اجتماعی تربیت شوند بهتر است از سن سه سالگی با محیط‌های کوچک مثل مهدکودک آشنا شوند زیرا در چنین محیط هایی، کودک با همسن و سالان خود ارتباط برقرار می کند و از انزوا و خجالت کشیدن از حضور در جمع دور می‌شود.

در صورتی که بعضی از والدین تنها کودک را با امکاناتی مثل کامپیوتر آشنا می‌سازند و معتقدند نیازی به حضورش در مکان‌هایی مثل مهد کودک نیست غافل از آنکه تمام زوایای رشد کودک را بسته و تنها او را روی صندلی نشانده‌اند.

آشنایی کودک با بازی‌های گروهی، موازی و انفرادی موجب رشد خلاقیت او خواهد شد. اما نکته قابل توجه این است که نقاشی به وسیله انگشت و آغشته شدن دستان کودک با رنگ باعث تخلیه روحی او می‌شود.

با ارایه مطالب یاد شده به راحتی می توان از ظرایف تربیتی کودکان مطلع شد و به این نکته مهم پی برد که آشنایی، آگاهی و اطلاعات والدین در این زمینه از طریق خواندن کتاب‌های مربوطه و گذراندن دوره‌‌های آموزشی بسیار اثربخش خواهد بود.