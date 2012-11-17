حفاظت از دستاوردهای خون شهدا در گرو تبعیت محض از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر با دیدار از خانواده شهدا اظهار کرد: هدف از انجام این دیدارها در نخستین روزهای خدمتم در خراسان رضوی را ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ایثارگران و استفاده از دعای خیرو رهنمودهای آنان برای انجام هرچه بهتر وظایف است.

وی افزود: عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون رشادت های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و و ظیفه مسئولان تداوم بخشیدن به راه پرافتخار و آرمان های این عزیزان همرا ه با آحادجامعه است.

وی ادامه داد: مسئولیت ها به مثابه امانت هایی ست که برای مدتی محدود نزد مسئولان به ودیعه گذاشته شده است و پاسداری از این امانت ها تنها با خدمت گزاری هرچه بهتر میسر خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی فرزند صالح را از بزرگترین نعمت های الهی توصیف و تصریح کرد: شهدا مصداق واقعی این مفهوم هستند و حضور و کسب فیض از محضر خانواده های آنان برای مسئولان و قشرهای مختلف مردم ضروری است.

وی با اشاره به بیانات امام راحل(ره) در خصوص اهمیت جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی تاکید کرد: تبعیت همراه با بصیرت از مقام معظم رهبری ضامن اقتدار و سربلندی کشور و حفظ دستاوردهای خون شهدا است.

فروزان مهر ادامه داد: همه ما باید در شرایط کنونی که کشور با تهدید های همه جانبه دشمنان مواجه است، رفتاری منطبق بر منویات و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی داشته باشیم.

رجبعلی دهنوی پدر دو شهید و یک جانباز دفاع مقدس نیز در این دیدار پاسداشت خون شهدا را منوط به پیروی از ولایت فقیه دانست و گفت: از مسئولان انتظار می رود تا از فرصت خدمت گزاری با قدم، قلم و رفتار صحیح خود حداکثر استفاده را بنمایند.

وی ادامه داد: خداوند را بخاطر نعمت خدمت گزارانی ارزشی و صالح سپاس گزاریم و برای توفیق هرچه بیشتر آنان دعا می کنیم.

علیرضا شجاعی جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی نیز که استاندارخراسان رضوی درمنزل او حضوریافته بود؛ توجه مسئولان به ایثارگران را موجب دلگرمی بیشتر و ایفای بهتر رسالتشان دانست.