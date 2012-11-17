ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باید ناکامی تیم ملی فوتسال در جام جهانی 2012 را فراموش کرده و از این به بعد همگی دست به دست هم بدهیم و با نگاهی دقیق تر به بازی های لیگ برتر و شناخت استعدادهایی که در لیگ شاغل هستند، بهترین تیم را برای مسابقات مهم آتی فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا و جام جهانی آینده آماده کنیم.



وی تصریح کرد: دلمان برای ادامه بازی های لیگ برتر تنگ شده بود و خوشحالیم از اینکه بار دیگر سالن های ورزشی کشور میزبان دیدارهای لیگ برتر فوتسال هستند و تماشاگران علاقمند به این رشته ورزشی می توانند لیگ برتر را نظاره گر باشند.



مدیر تیم فوتسال صبای قم در ادامه به بازی های هفته دهم دور رفت لیگ برتر فوتسال اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته دهم از روز چهارشنبه اول آذرماه آغاز می شود و صبای قم در خارج از خانه به مصاف تیم حفاری اهواز می رود.



وی یاد آور شد: همیشه دیدارهای نماینده قم در لیگ برتر فوتسال چه آن زمانی که ارم کیش در لیگ حضور داشت و چه اکنون که صبای قم است، با نمایندگان خوزستان از حساسیت بالایی برخوردار بوده است و قطعا این مهم انگیزه بازیکنان تیم ما را برای تداوم روند صعودی خود در دیدار حساس خارج از خانه و پیشرفت بیشتر برابر حفاری اهواز افزایش می دهد.



راهی فوتسال باشگاه های آسیا می شویم



شریفی همچنین با اشاره به شرایط صبای قم در آستانه این دیدار اضافه کرد: دکتر قدرت الله باقری مربی ارزشمند و از چهره های متعهد ورزش قم، به دلیل جدایی امیر شمسایی از سرمربیگری تیم فوتسال صبای قم، بنا به صلاحدید باشگاه به عنوان سرمربی تیم معرفی شد و از این دیدار رسما صبای قم را هدایت کند.



مدیر تیم فوتسال صبای قم راجع به اینکه چه جایگاهی را برای تیم فوتسال صبای قم در لیگ این فصل فوتسال باشگاه‌های کشور پیش‌بینی می‌کند، عنوان داشت: امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم در پایان لیگ چهارم به عنوانی در خور شأن فوتسال قم دست یابیم و راهی فوتسال باشگاه های آسیا شویم.



گفتنی است: دیدار حساس تیم‌های فوتسال صبای قم و حفاری اهواز از ساعت 16 روز چهارشنبه اول آذر ماه در سالن نفت اهواز برگزار می‌شود.

