  1. بین الملل
۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

یک مقام عراقی:

اتحادیه عرب از نفت به عنوان سلاح در برابر اسرائیل استفاده کند

اتحادیه عرب از نفت به عنوان سلاح در برابر اسرائیل استفاده کند

نماینده دائم عراق در اتحادیه عرب امروز در یک کنفرانس خبری از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که برای مقابله با رژیم صهیونیستی که غزه را آماج حملات خود قرار داده است، از نفت به عنوان سلاحی در برابر این رژیم استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "قیس العزاوی" نماینده دائم عراق در اتحادیه عرب امروز اظهار داشت کشورهای عربی از نفت به عنوان سلاح برای اعمال فشار بر آمریکا و دیگر کشورهای دیگر استفاده کنند تا رژیم صهیونیستی را برای توقف حملات خود به نوارغزه تحت فشار قرار دهند.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که نمی توان از گزینه نظامی استفاده کرد، سلاح اقتصادی قوی ترین سلاحی است که در حال حاضر می توان آن را در راستای حمایت از ملت فلسطین به کار برد.

رژیم صهیونیستی از سه روز پیش تاکنون نوارغزه را هدف حملات شدید خود قرار داده است به طوری که در این مدت بیش از 280 فلسطینی شهید و زخمی شده اند.
 

کد مطلب 1745262

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