اتحادیه عرب از نفت به عنوان سلاح در برابر اسرائیل استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "قیس العزاوی" نماینده دائم عراق در اتحادیه عرب امروز اظهار داشت کشورهای عربی از نفت به عنوان سلاح برای اعمال فشار بر آمریکا و دیگر کشورهای دیگر استفاده کنند تا رژیم صهیونیستی را برای توقف حملات خود به نوارغزه تحت فشار قرار دهند.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که نمی توان از گزینه نظامی استفاده کرد، سلاح اقتصادی قوی ترین سلاحی است که در حال حاضر می توان آن را در راستای حمایت از ملت فلسطین به کار برد.

رژیم صهیونیستی از سه روز پیش تاکنون نوارغزه را هدف حملات شدید خود قرار داده است به طوری که در این مدت بیش از 280 فلسطینی شهید و زخمی شده اند.

