ریاض، واشنگتن و تل آویو نگران نشست "گفتگوی ملی سوریه" در تهران هستند

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست "گفتگوی ملی سوریه" که فردا یکشنبه به میزبانی ایران برگزار می شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران ازابتدای بحران سوریه بر این باور بود که خود دولت سوریه و مردم سوری باید به دنبال راه حلی برای برون رفت از این بحران باشند.

وی گفت:این گونه نشست ها برای پیدا کردن راه حلی برای آنچه مردم سوریه می خواهند،است و تلاش جمهوری اسلامی پیدا کردن را حل سوری - سوری است.



نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه نشست تهران بسیار متفاوت از نشست دوحه خواهد بود گفت: نشست تهران با حضورنمایندگانی از موافقان و مخالفان دولت سوریه و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار می شود که به دنبال یافتن راه حلی صلح آمیز برای حل مناشقات سوریه است، بر خلاف نشست دوحه که نتیجه ای جز ادامه جنگ، خونریزی و کشتار در سوریه نداشت.



وی با اشاره به اینکه امنیت مردم سوریه با اتکا به قدرت امت اسلام است، به نقش جمهوری اسلامی ایران در این نشست اشاره کردو گفت: به وجود آورندگان بحران سوریه به خصوص عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیسیتی نگران این نشست هستند چرا که اگر سرمایه گذاری این کشورها در سوریه به نتیجه نرسد، ممکن است تمام اتفاقاتی که در سوریه رخ داده در این کشورها نیز رخ دهد.



کریمی قدوسی ادامه داد: بنابرین این کشورها تمام تلاش خود را در این راه به کار می برند تا بحران سوریه را به جایی برسانند که خواسته آنان بیرون آید.



وی ادامه داد: برگزاری این گونه نشست ها در جهت خواست افکارعمومی و سازمان ملل است.

به گزارش مهر ، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، درباره این نشست گفتگوی ملی سوریه که فردا یکشنبه در تهران برگزار می شود گفته است: در این نشست ضمن حضور نمایندگانی از اقوام، گروه های سیاسی، اقلیت ها و معارضه، نمایندگانی از دولت سوریه هم حاضر خواهند بود.



امیرعبداللهیان خاطرنشان کرده است: این نشست با شعار "خشونت نه، دموکراسی آری" برگزار خواهد شد.