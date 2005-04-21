دكتر توكلي با نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه ديدار كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، در اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين زرندي با اشاره به نقش تاثيرگذار و مهم امام خميني (ره) در پيروزي انقلاب و بيداري مردم، حضور هميشگي و قدرتمند روحانيت را در جامعه يادآور شد.

وي با تاكيد بر نقش جامعيت و فهم سياسي در اعتلاي جايگاه روحانيت افزود: مهمترين نقش در كشور بر عهده ولايت مطلقه فقيه است و اگر كسي مي خواهد به كشور كمك كند بايد پشتيبان ولايت فقيه و ادامه دهنده راه امام باشد.

نماينده ولي فقيه در كرمانشاه، نيت پاك، عزم راسخ و درك بالاي روحانيت را از بزرگترين علل پيروزي انقلاب دانست و تاكيد كرد: امروز نيز اين عوامل موجب اعتلاي نام روحانيت مي شود.

توكلي در اين ديدار با اشاره به اهداف خود در انتخابات رياست جمهوري گفت: افراد جامع، انقلابي و روشنفكر كه سياست را به درستي بفهمند كشور را متحول خواهند كرد.

وي همچنين با حضور در منزل آيت الله نجومي از هنرمندان و انديشمندان كرمانشاه و از چهره هاي ماندگار كشور با ايشان به گفت وگو نشستند.

آيت الله نجومي نيز با ارزشمند دانستن زمينه سازي براي خدمت به مردم، اظهار اميدواري كرد فردي شايسته، مقبول و كارآمد عهده دار سمت رياست جمهوري در كشور شود.