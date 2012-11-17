قلب مردم از اختلافات مسئولان جریحه دار می شود/ برچیده شدن غده سرطانی اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: همه مردم ما تحریم های دشمنان را خبر دارند چون دشمنان ما هر روز بر زبان می آورند که تحریمی فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران اجرایی کرده اند.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی مردم ما از مسئولان انتظار دارند که تصمیم گیری ها در رابطه با مسائل اقتصادی بر اساس اصول شناخته شده اقتصاد باشد و در تصمیم گیری ها ثبات قیمت ها حفظ شود.

امام جمعه قم با بیان اینکه نباید قیمت های خلق الساعه هر روز ایجاد شود اظهار کرد: در رابطه با کالاها و خدمات عمومی خود اقدام به گرانی نکند که این مسئله موجب گران شدن کالاها و خدمات عمومی در جامعه می شود.

آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: برای اینکه کارگران ما بیکار نباشند تامین مواد اولیه باید در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مردم گاهی گرانی و مشکلات را تحمل می کنند اما وقتی ببینند مسئولان در منظرعمومی با هم مشکل و اختلاف دارند و به جای رفع مشکلات اقتصادی به مسائل دیگری بیاندیشند قلب آنها بیش از مشکلات گرانی از اختلافات مسئولان جریحه دار می شود.

لزوم برچیده شدن غده سرطانی اسرائیل

امام جمعه قم با اشاره به حملات اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه تصریح کرد: متاسفانه رژیم صهیونیستی به زنان ، مردان و کودکان و تاسیسات زیربنایی غزه هجوم برده و این نشان دهنده خوی حیوان صفت این رژیم است که این گونه حرکت می کند .

وی اضافه کرد: البته حرکت اسرائیل جای تعجب ندارد، تعجب از کسانی است که هنوز با این رژیم صهیونیستی سفیر مبادله می کنند و آمریکا نیز از این رژیم حمایت می کند.

به گفته آیت الله حسینی بوشهری تصور آمریکا و اسرائیل این است که می توان با گلوله به نفرتی که علیه آنها بوجود آمده جواب داد. مردم مسلمان بیدار هستند و تا این غده سرطانی از منطقه برچیده نشود مسلمانان آرام نخواهند گرفت.

امام جمعه قم با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری پدافند هوایی اظهار کرد: رزمندگان ما در این رزمایش موشکی را آزمایش کردند که همزمان 7 هدف را نشانه می گیرد.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: این رزمایش در اوج هماهنگی در 850 هزار کیلومتر در سرزمین این کشور اجرا شد و نیروهای مسلح ما این پیام روشن را اعلام کردند که آمادگی دارند در هر زمان، مکان و شرایطی در مقابل یاوه گویی های دشمنان بایستند و با آنها مقابله کنند.

پرهیز از تقلید کورکورانه از غرب

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در نشست راهبردی با حضور حوزویان و دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب این پیام را به ملت ما اعلام کردند که ما بدنبال آزادی هستیم اما نه آزادی تقلید کورکورانه از غرب. چون در اقتصاد سرمایه داران سرمایه دارتر می شوند و ضعیفان له می شوند.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: آزادی غرب در بعد سیاسی یعنی انحصارگرایی حزبی و شما در انتخابات اخیر آمریکا مشاهده کردید که کاندیداهای دیگری ظهور و بروز داشتند اما جامعه آمریکا هم بدرستی آنها را نمی شناختند.

وی افزود: مقام معظم رهبری این مسئله را تبیین کردند که ما باید از نظر تولید فکری و ظرفیت ساختن انسانها به جایگاهی برسیم که متناسب با تمدن اسلامی باشد.

بسیج شجره طیبه

امام جمعه قم با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج این نهاد مقدس را شجره طیبه نامید و گفت: تشکیل بسیج با کارکردی که در طول چند دهه اخیر داشته از ابتکارات رهبر کبیر انقلاب اسلامی بوده است.

آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: بسیج یک فرهنگ بالنده است و هر کس در هر لباسی با هر موقعیتی اگر خود را سرباز میدان انقلاب بداند بسیجی است.

به گفته امام جمعه قم انقلاب اسلامی ایران در نخستین روزهای پیدایش خود با توطئه های مختلف دشمنان مواجه شد و شکل گیری نهاد بسیج ضروری بود تا در برابر این توطئه ها بایستند.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: بسیجیان باید بصیرت و بینش سیاسی خود را تقویت کنند تا در مقابل تهدیدها و جنگ نرم دشمنان به مقابله بپردازیم.

وی با اشاره به سالگرد آزاد سازی سوسنگرد نقش مقام معظم رهبری و شهید چمران را در این عملیات ستودنی دانست و گفت: با همه کارشکنی هایی که بنی صدر کرد خوشبختانه سوسنگرد آزاد شد وگرنه اهواز در خطر بود.

توجه به ابعاد منطقی ، عاطفی و حماسی محرم

امام جمعه قم همچنین ماه محرم را یک فرصت استثنایی برای همه عزاداران حسینی دانست و گفت: در سالهای اخیر مداحان و واعظان در راستای آشنا کردن مردم با معارف نورانی اهل بیت گامهای خوبی برداشته اند اما مراسم های عزاداری در عاشورا باید بر اساس منطق، عاطفه و حماسه برگزار شد.

آیت الله حسینی بوشهری در تشریح این مولفه های تاثیر گذار در عزاداری ها گفت: در بعد منطقی باید ریشه ها و عوامل پیدایش عاشورا را برای مردم بازگو کرد. در بعد عاطفی هم عزاداری ها باید پرشور و با ارادت ویژه ای به اهل بیت باشد و در زمینه حماسه آفرینی نیز همان شعار کوبنده هیهات من الذله که انقلاب ما بر اساس آن به پیروزی رسید پررنگ شود.

امام جمعه قم به همه دست اندرکاران و عزاداران مراسم حسینی توصیه کرد: عزاداری ها باید بدون پیرایه و استفاده از اسباب باشد تا خدایی ناکرده رنگ عزاداری کاهش نیابد.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین احیاء امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین اهداف نهضت عاشورا برشمرد و تاکید کرد: نهضت عاشورا بر اساس امر به معروف و نهی از منکر استوار شد و پیام رسای اباعبدالله الحسین غیر از مخالفت با یزید و پاسخ به دعوت مردم کوفه توجه و احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی با بیان ینکه چهره شاخص امر به معروف و نهی از منکر در قیام اباعبدالله الحسین جلوه گر می شود تشریح کرد: امام حسین حاضر شد همه عزیزان و فرزندانش را برای رضای خدا تقدیم کند تا این فریضه الهی ماندگار بماند و اگر امروز از دین و معنویت خبری است از برکت قیام اباعبدالله الحسین است.

