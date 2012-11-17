به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ادامه مبحث بررسی سیمای امام حسین(ع) در کلام ائمه معصومین(ع) ابراز داشت: در روایتی امام علی(ع) به امام حسین(ع) فرمودند: حسین جان؛ تو الگو هستی ازگذشته و به خدا قسم بنی امیه خون تو را می‌ریزند ولی نمی‌توانند دین و یاد خدا را از شما بگیرند.



وی حفظ دین در شرایط مختلف را مهم برشمرد و افزود: امام علی(ع) نیز وقتی خبر شهادتش را از زبان پیامبر(ص) شنید از حضرت پرسید آیا در آن زمان دینم سالم است یا نه؟ که پیامبر(ص) فرمود بله.



درشرایط بحرانی دین خود را حفظ کنیم



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، با تاکید بر حفظ دین در شرایط بحرانی اظهار داشت: باید تلاش کرد تا در شرایط بحرانی دین خود را حفظ کنیم و امروز نیز که شاهد گرانی‌ها در جامعه هستیم کاسبان باید دین خود را حفظ کنند و از گران فروشی و احتکار اجناس اجتناب کنند.



این کار‌شناس امور مذهبی، عنوان کرد: برخی از افراد در زمان مرگ، دینشان از آن‌ها سلب می‌شود و اشکال مردم در کربلا نیز دین فروشی بود و به همین دلیل به دینشان پشت کردند و امام حسین (ع) را به شهادت رساندند.



بسیار از گرفتاری‌ها ناشی از کمرنگ شدن یاد خدا است



حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: بسیاری از گرفتاری‌ها ناشی از کمرنگ شدن یاد خدا در زندگی است که این امر باعث خود فراموشی و فاسق شدن می‌شود که در این صورت فرد دست به هر کاری خواهند زد.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: از نیازهای ضروری جامعه داشتن الگوی مناسب است که البته در اسلام تبعیت از دیگران مورد مذمت قرار گرفته است.



وی ادامه داد: الگو پرستی که منشاء و مبدا عاقلانه نداشته باشد باطل و مردود است و تقلید کورکورانه نیز در اسلام مذمت شده است.



این استاد حوزه علمیه قم گفت: بسیاری از جوانانی که در مسیر خود منحرف می‌شوند در انتخاب الگو اشتباه می‌کنند و در واقع داشتن الگو صفات اخلاقی انسان را پایدار و ماندگار می‌کند.



هزاران عرفان کاذب و فرقه‌های دروغین در دنیا بوجود آمده است



وی با بیان اینکه هم اکنون هزاران عرفان کاذب و فرقه‌های دروغین در دنیا بوجود آمده است افزود: عده‌ای برای خود، فرقه گرایی راه انداخته‌اند تا مردم را از تقلید مراجع و پیروی از دستورات اسلام دور کنند و اکثر این عرفان‌های دورغین نیز فردگرا هستند و از غرب وارد کشور می‌شوند و مبنای آن بر بی‌دینی استوار است.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، با بیان اینکه برخی از این عرفان‌ها انسان را بی‌نیاز از نماز می‌دانند و این تفکر را در بین جوانان تبلیغ می‌کنند افزود: نماز نخواندن دروازه ورود انسان به فحشا و منکر است و قرآن می‌فرماید مردمانی در آینده می‌آیند که دو عیب دارند که باعث گمراه آن‌ها می‌شود، نماز را ضایع می‌کنند و به دنبال شهوت می‌روند.



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه بایدحرف‌های حساب شده به زبان جاری کرد تا موجب ایجاد الهتاب در جامعه نشود عنوان کرد: برخی از افراد که در کشور مسئولیت دارند، باید مراقب زبان و کلامشان باشند چرا که بعد از اینکه حرف‌هایشان را در خصوص مسائل مختلف بیان کردند دیگر نمی‌شود آن را پاک کنند چرا که به سرعت در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس می‌شود.



الگو پذیری باید معیار داشته و دقیق باشد



این کار‌شناس امور مذهبی، با بیان اینکه امام صادق(ع) فرمود پدرم مرا به سه چیز ادب کرد، اظهار داشت: هر کس با رفیق بد دوست شود سالم نمی‌ماند، کسی که به حرف زدنش مقید نباشد نباید با او دوستی کرد و از کسی که وارد مجلسی می‌شود که در آن گناه و تهمت و غیبت باشد باید پرهیز کرد.



این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه الگو پذیری باید معیار داشته و دقیق باشد ادامه داد: در روایات آمده است دوستی خوب است که دارای سه ویژگی باشد که باید با کسی دوست شد که وقتی به او نگاه می‌کنیم یاد خداوند بیفتیم، وقتی حرف می‌زند فحش و بی‌ادبی را به انسان یاد ندهد و کسی که با دیدن عملش انسان به یاد آخرت می‌افتد.



عمل ما باید مبین دین ما باشد



وی گفت: عمل ما باید مبین دین ما باشد که در این راستا افراد زیادی بودند که با رفتار نیکوی ائمه معصومین(ع) به راه راست هدایت شدند و کمتر افرادی بودند که از طریق استدلال ائمه (ع) به دین اسلام روی آورده باشند.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کربلا به معنای محلی که خاک نرم دارد افزود: از دلایل دیگری که سرزمین کربلا را با این عنوان خطاب می‌کنند به دلیل روئیدن گیاهی در این سرزمین است که کربل نامیده شده است.



حجت الاسلام رفیعی عنوان کرد: قبل از امام حسین(ع) نیز کسانی به کربلا آمده بودند و یا خاک آن را به همراه داشتند که ‌ام سلمه از همسران پیامبر(ص) از جمله آن‌ها است.



این استاد حوزه علمیه قم گفت: در نبرد صفین امام علی(ع) خاک کربلا را در دست گرفت و فرمود که ‌ای خاک خوشا به حال تو که به زودی افرادی در این سرزمین به شهادت می‌رسند که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آن می‌رسند.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، عنوان کرد:‌ ام سلمه، همسر رسول الله می‌گوید پیامبر(ص) در سالهای آخر عمرشان خاک کربلا را به من دادند که روایت شده در غروب عاشورا ناله ‌ام سلمه بلند شد که وقتی علت را از وی پرسیدند گفت پیامبر(ص) را در خواب دیدم که اشک می‌ریزد و فرمود حسین(ع) را به شهادت رساندند که وقتی خودم را به خاک کربلا رساندم دیدم تبدیل به خون شده است.

امام حسین (ع) با حکمت موعظه و جدال احسن مردم را هدایت می‌کرد

حجت الاسلام ناصر رفیعی، همچنین در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در مسیر حرکت امام حسین (ع)، برخی از افراد از جنبه‌های عاطفی به امام حسین (ع) توصیه می‌کردند که شما قیام نکنید که‌ام السلمه، زنان بنی هاشم و محمد بن حنفیه از جمله آن‌ها بودند.

حجت الاسلام رفیعی عنوان کرد: عده‌ای نیز از جنبه سیاسی به شرایط نگاه می‌کردند و به امام حسین (ع) می‌گفتند وضعیت مناسب نیست که شما بر علیه یزید قیام کنید چرا که مردم با یزید بیعت کردند و عده‌ای نیز صلح امام حسن (ع) را یادآور می‌شدند و از سیدالشهداء (ع) می‌خواستند که با یزید صلح کند.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه در ادامه عنوان کرد: خداوند در قرآن به پیامبر (ص) فرمود با سه روش مردم را به راه خدا دعوت کن که البته این روش‌ها بستگی به مخاطب دارد که کدام یک از این روش‌ها در آن‌ها اثر می‌گذارد.



روش‌هایی که قرآن به پیامبر (ص) برای هدایت مردم توصیه کرد



حجت الاسلام رفیعی با اشاره به آیه ۱۲۵سوره نحل اظهار داشت: خداوند به پیامبر (ص) در این آیه فرمود مردم را با روش حکمت و برهان به راه خدا دعوت کن که البته این روش برای همه مردم مناسب نیست که روایت داریم با انسان‌های جاهل نمی‌توان با حکمت برخورد کرد.



وی ابراز داشت: امام حسین (ع) در مسیر خود به کربلا برای هدف قیام خود برای همه استدالال نیاورد اما برای برخی از افراد با حکمت علل قیامش را توضیح داد که نمونه‌ای از آن‌ها فرزدق بود که امام حسین (ع) دلیل قیامش را اینگونه برای این شاعر استدلال کرد که اشکال بنی امیه این است که تابع شیطان هستند و بندگی خدا را کنار گذاشتند و در حال فساد هستند، شراب می‌نوشند و مال مردم را به نام خود می‌زنند که من باید در برابر آن‌ها قیام کنم.



این کار‌شناس امور مذهبی با بیان اینکه قرآن موعظه نیکو را، روش دیگری برای هدایت مردم به پیامبر (ص) توصیه می‌کند گفت: برخی‌ها با موعظه متحول و مسیر زندگی آن‌ها تغییر می‌کند که شرکت کردن در جلسات موعظه بسیار مهم است.



موعظه قلب را زنده نگه می‌دارد



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه عنوان کرد: بزرگان و شخصیت‌های دینی زیاد پای منبرهای موعظه می‌رفتند و امام علی (ع) فرمود موعظه قلب را زنده نگه می‌دارد.



حجت الاسلام رفیعی ادامه داد: آنقدری که ائمه معصومین (ع) با موعظه مردم را هدایت کردند از حکمت استفاده نکردند که البته این بدلیل عدم ظرفیت جامعه آن زمان بود.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: انسان باید یک واعظ درونی هم داشته باشد که دائم انسان را به خوبی‌ها دعوت کند.



قرآن می‌فرماید اگر با کسی مناظره می‌کنید به صورت احسن باشد



وی با بیان اینکه قرآن جدال احسن را روش دیگری برای هدایت مردم به پیامبر (ص) توصیه می‌کند ادامه داد: در مجادله، افراد روبه روی هم نشسته و مناظره می‌کنند که قرآن می‌فرماید اگر با کسی موعظه می‌کنید به صورت احسن باشد که مفسران جدال احسن را به مناظره‌ای گفتند که در آن دورغ و کوبیدن افراد در آن نباشد و به نتیجه منتهی شود.



وی با اشاره به مناظرات ائمه (ع) در عصر خود ابراز داشت: پیامبر (ص) در جلسات با یهودیان و بت پرستان مناظره می‌کرد و امام رضا (ع) نیز وقتی وارد ایران شد با یهودیان، زرتشتی‌ها و مسیحیان مناظره و آن‌ها را مغلوب کرد.



امام حسین (ع) روز عاشورا با عمر سعد مناظره کرد



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه افزود: امام حسین (ع) در مسیر حرکت خود به کربلا از هر سه روش استفاده کرد حتی از مناظره که نمونه آن مناظره با عمر سعد بود که در این راستا در روز عاشورا، هیئت ۶ نفره‌ای از سوی امام مامور شدند در برابر لشکر دشمن گفتگو کنند و خودشان به عمر سعد فرمودند پسر سعد به حکومت ری که به تو وعده دادند نمی‌رسی که البته هر چه امام حسین (ع) موعظه کرد در او اثر نکرد.



حجت الاسلام رفیعی در ادامه با محکوم کردن کشتار مسلمانان در کشورهای اسلامی عنوان کرد: امروز در دنیا کسانی مردم غزه و سوریه و میانمار را به خاک و خون می‌کشند که‌‌ همان صفات بنی امیه را دارند، کجاست فریاد خادم الحرمین و کشورهای اسلامی، چرا در خطبه‌های نماز جمعه خود مطلبی و اعتراضی نمی‌کنند.



هدف ایجاد عرفان‌های کاذب دور کردن مردم از دین درست است



این کار‌شناس امور مذهبی ابراز داشت: امروز غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود معنویت را تعطیل کرد چرا که بشر نیاز به معنویت دارد و در این راستا برای اینکه مردم به سراغ دین درست و صحیح نروند عرفان‌های کاذب ایجاد کردند.

وی گفت: جوانان نا‌آشنایی که تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و یا انواع سایت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند باید مراقب باشند تا منحرف نشوند.



عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه اضافه کرد: رسول خدا و ائمه معصومین (ع) آمدند تا مردم خداپرست و دین دار شوند و در این راستا اگر کسی به امام حسین (ع) متوسل شد و نماز را‌‌ رها کرد این کار با هدف سیدالشهداء سارز گار نیست.