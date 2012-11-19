باراک اوباما، آقای تغییرات و امیدهای منفی

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس جدیدترین نظرسنجی منتشره افکارسنجی گالوپ، مردم آمریکا به موفقیت باراک اوباما در به سرانجام رساندن اهداف پیش رو، دیدی منفی دارند.

نظر سنجی مشترک گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی با معرفی چند هدف کلی، نظر آمریکایی ها را درباره موفقیت باراک اوباما در تحقق این اهداف پیش روی دولت اوباما را جویا شده است. گالوپ نتایج درصد امیدواری آمریکایی ها را نسبت به موفقیت دولت اوباما در تحقق اهداف پیش روی دولت وی را در سال 2008 و 2012 با هم مقایسه کرده است. نتایج نظرسنجی گالوپ حاکی از منفی شدن دید مردم آمریکا نسبت به موفقیت دولت اوباما در تحقق اهداف پیش روی دولت وی است.

پس از افزایش شکافهای سیاسی چند سال اخیر در عرصه سیاست آمریکا، دید آمریکایی ها به موفقیت باراک اوباما در کاستن از تفرقه سیاسی در کشور منفی تر شده است و در حالی که در سال 2008، 54 درصد آمریکایی ها به کاهش شکاف سیاسی توسط باراک اوباما خوشبین بوده اند، اما در سال 2012 این درصد با کاهش 21 واحدی به 33 درصد تقلیل یافته است. این کاهش امیدواری را می توان در عدم خوشبین بودن آمریکایی به حل مشکل "صخره مالی" پیش روی اقتصاد آمریکا که تنها با سازش جمهوریخواهان و دموکراتها حل خواهد شد، مشاهده کرد، سازشی که برخی آن را بعید و در مقابل صخره محتمل می دانند.

همچنین آمریکایی ها نسبت به موفقیت باراک اوباما در کاهش نرخ بیکاری دید منفی دارند.

دید آمریکایی ها در سال 2012 نسبت به موفقیت باراک اوباما در مورد مسائل زیست محیطی نیز در مقایسه با سال 2008 منفی تر شده است.

در حالی که در سال 2008 میلادی 64 درصد مردم آمریکابه ایجاد بهبود در اقتصاد آمریکا توسط دولت باراک اوباما دیدی مثبت داشتند، این درصد در سال 2012 با کاهش 10 درصدی به نرخ 54 درصد رسیده است.

مردم آمریکا در سال 2012 و در مقایسه با سال 2008 امید کمتری به دولت اوباما برای حل مشکل انرژی آمریکا دارند.

مردم آمریکا چندان هم از رئیس جمهوری خود ناامید نبوده اند و با مقایسه نظرسنجی های 2008 و 2012 می توان امیدواری آمریکایی ها نسبت به موفقیت رئیس جمهورشان در بازگرداندن آمریکا از افغانستان به هر طریقی که برای آمریکا مضر نباشد، حفاظت آمریکا در مقابل تروریسم، وضعت مالیات، و مسئله مهاجرت مشاهده کرد.