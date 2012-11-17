به گزارش خبرگزاری مهر، خیر اهدا کننده این زمین گفت: این منزل مسکونی ارثی پدری ام بود که با هدف زنده نگه داشتن یاد و مادرم عزیزم که درب خانه شان همواره بر روی کودکان یتیم و بی سرپرست باز باشد، آن را به موسسه گلستان علی اهدا کردم.

مریم احمدی اظهار داشت: پدر و مادرم هر ساله در ماه مبارک رمضان، کودکان یتیم و بی سرپرست را برای افطار میهمان می کردند و مطمئن هستم که بدین طریق چراغ خانه شان همیشه روشن خواهد بود.

به گفته وی، مرحوم 'احمد طباطبایی' پدرم در سال 1374 و مادرم تیرماه امسال مصادف با شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان دار فانی را وداع گفتند.

حمید بخشی زاده همسر این بانوی خیر نیز گفت: منزل مسکونی اهدا شده در دو طبقه به مساحت 385 متر مربع درمنطقه سناباد مشهد واقع شده است.

وی تصریح کرد: همسرم که تک فرزند است با هدف باقیات و صالحات و زنده نگه داشتن خاطره پدر و مادرش، ارثیه اش را به کودکان بی سرپرست اهدا کرده است.

بر پایه این خبر، موسسه خیریه گلستان علی با هدف حمایت و ساماندهی کودکان بی سرپرست از سال 1383 فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد و هم اکنون افزون بر 300 کودک بی سرپرست در شش مرکز نگهداری این موسسه زیر پوشش خدمات مربوطه هستند.

گفتنی است، از این پس این ساختمان که در محل خیابان سناباد مشهد قرار دارد به محل ستاد مرکزی موسسه خیریه گلستان علی (ع) تبدیل خواهد شد.