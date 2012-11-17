اعلام محل های فروش بلیط دیدار سپاهان - استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانشاهی در این زمینه افزود: افزون بر این ورزشگاهها، کانون هواداران باشگاه سپاهان نیز بلیط این دیدار را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

وی گفت: جلسه هماهنگی دیدار یاد شده در فرمانداری لنجان و با حضور نمایندگان هیئت فوتبال استان، باشگاه سپاهان، یگان ویژه انتظامی استان اصفهان، نیروی انتظامی و اداره برق و مخابرات شهرستان لنجان تشکیل شد.

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه فولاد شهر شامل سکوهای شماره ۱۶ و ۱۹ در اختیار تماشاگران استقلال تهران و مابقی شامل سکوهای شماره یک تا ۱۴ در اختیار تماشاگران تیم سپاهان قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس درخواست باشگاه سپاهان تعداد پنج هزار قطعه بلیط این دیدار برای ارائه به تماشاگران سپاهان توسط هیات فوتبال استان در اختیار این باشگاه قرار خواهد گرفت.

جهانشاهی اضافه کرد: تعداد سه هزار قطعه بلیط این دیدار نیز یک روز قبل از مسابقه در ورزشگاههای تختی، پیروزی و انقلاب اصفهان توسط هیئت فوتبال استان اصفهان به تماشاگران عرضه می شود.

وی قیمت بلیط مسابقه مذکور را ۵۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: بلیط های این دیدار با برچسب امنیتی هیئت فوتبال استان اصفهان و در دو رنگ متفاوت در اختیار تماشاگران دو تیم قرار می گیرد.

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان زمان بازگشایی درهای ورزشگاه فولاد شهر برای ورود تماشاگران این دیدار را از ساعت ۱۲ روز یکشنبه هفته آینده اعلام کرد.