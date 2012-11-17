به گزارش خبرنگار مهر، دکترموسی احمدی جمعهشب در جمع عزاداران حسینی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، بیان داشت: دلیل اصلی قیام سید الشهدا اصلاح امورات امت اسلام و از بین بردن بدعتها بود.
وی اظهار داشت: حکومتی که پیامبر (ص) برای بعد از خود پیش بینی کرده بود بر پایه شاخصهای ارزشی استوار بود که او خود سالها برای بارور کردن آنها رنج و مشقت فراوانی را متحمل شده بود و قیام امام حسین به نوعی تداوم بخش مولفههای همین شاخصهای اسلام ناب محمدی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حرکت امام حسین همیشه الگوی خوبی برای انسانهای آزادی خواه جهان به خصوص دنیای اسلام خواهد بود چرا که اگر به برنامههای امام نگاهی همراه با تامل داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که امام حسین علاوه بر اینکه با باورهای غیر دینی مقابله کرد افقی تازه، پیش روی اصلاح طلبان جوامع و نسلهای آینده قرار داد تا در برابر سیاستهای فاسد حاکمان خود بی تفاوت نباشند.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ما در سال 57 گویای این موضوع است که مردم به خوبی فلسفه عاشورا را درک کرده بودند و این درک عمیق منجر به ایجاد نظام اسلامی به رهبری امام (ره) شد.
حجتالاسلام احمدی ادامه داد: حرکتهایی که در برخی از کشورهای اسلامی نیز در یکی دو سال قبل به وقوع پیوست مدل مناسبی است که میتوان برای وامگیری از تفکر ظلم ستیزی امام حسین(ع) عنوان داشت.
وی با اشاره به اینکه جاودانسازی اسلام اصیل خواست همیشگی مردم مسلمان است، گفت: بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان نشان داد که ظلم و ستم نمیتواند همیشگی باشد و دیکتاتورها هم نمیتوانند سرنوشت جوامع اسلامی را برای همیشه در دست گیرند در حالی که مردم خواستار شفافسازی در جامعه و حکومت خود هستند.
نظر شما