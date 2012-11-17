به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوبآهن برای دیدار روز دوشنبه خود مقابل پرسپولیس تهران هیچ بازیکن محروم یا مصدومی ندارد و کاظمی در این بازی همه بازیکنان خود را در اختیار دارد.
ذوبیها که در هفتههای نخست لیگ برتر از مصدومیت بازیکنانی نظیر محمد صلصالی، قاسم حدادیفر و برخی بازیکنان دیگر خود ضربه خورده بودند، در حال حاضر مشکلی از این نظر ندارند.
ذوبآهن روز یکشنبه در حالی به تهران میرود که فرهاد کاظمی همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و میتواند از همه این بازیکنان برای دیدار با پرسپولیس استفاده کند.
با توجه به شرایط تیم ذوبآهن و عدم غیبت بازیکنان این تیم، ژوزه مانوئل سرمربی پرسپولیس کار سختی برای رویارویی با ذوبآهن خواهد داشت.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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