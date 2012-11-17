برتری شاهین بوشهر مقابل هیئت بسکتبال اراک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شاهین بوشهر که این روزها با مربی بومی خود حسن کرم زاده نوار پیروزی‌های دنباله دار را طی می‌کند توانست در دیدار برتر تیم بسکتبال هیئت اراک را با نتیجه 66 بر 46 با شکست بدرقه کند تا در هفته ششم این دیدارها با پنج پیروزی متوالی و کسب 11 امتیاز در رده دوم جدول گروه A لیگ دسته یک باشگاه های کشور قرار بگیرد.

علی رغم اینکه تیم بسکتبال اراک در کوارتر نخست این دیدار تلاش زیادی از خود نشان داد و با نتیجه 14 بر شش از تیم جوان شاهین بوشهر جلو افتاد اما با تغییر تاکتیک در دفاع و حمله تیم در کوارتر دوم تیم شاهین توانست با نتیجه 29 بر سه پیروز شود تا کادر شاهین با نتیجه 35 بر 17 در نیمه نخست این دیدار به رختکن برود.

در کوارتر سوم به دلیل خستگی بازیکنان نتوانستیم آن طور که باید ظاهر شویم و تیم اراک با نتیجه 20 بر 14 پیروز میدان شد.

در کوارتر چهارم نیز به دلیل استفاده از بازیکنان جوان و نوجوان در تیم نتیجه خوبی برای شاهین رقم نخورد و ما توانستیم با نتیجه 15 بر 11 از سد حریف خود بگذریم تا در مجموع تیم بسکتبال شاهین با 20 اختلاف و کسب امتیاز 66 در مقابل 46 امتیاز تیم اراک به برتری دست یابد.

شاهین بوشهر از مظلوم‌ترین تیم‌های لیگ است

مربی تیم بسکتبال شاهین در پایان این دیدار به خبرنگار مهر گفت: در مورد تیم اراک باید اقرار کنیم که تیمی جنگنده، بومی و با دوندگی بالایی بودند ولی تیم شاهین توانست با استفاده منطقی از ضد حملات و دفاع خوب به پیروزی دست پیدا کند.

حسن کرم زاده افزود: سعید یوسفی از بازیکنان بومی و با تعصب تیم شاهین در حین بازی دچار آسیب دیدگی از ناحیه زانو شد و امیدواریم با چند روز استراحت به تیم اضافه شود.

مربی تیم بسکتبال شاهین حریف بعدی تیم شاهین بوشهر را گاز خوزستان خواند و افزود: در مورد اینکه تیم گاز خوزستان در چه وضعیتی قرار دارد نمی توان اظهار نظری کرد ولی می توان گفت که همه تیم های حاضر در لیگ امسال از وضعیت خوبی برخوردارند و هیچ تیمی ضعیف نیست و تقریباً همه در یک اندازه هستند و البته باید هوشیارانه عمل کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت پیش آمده برای باشگاه شاهین بوشهر، تیم بسکتبال این باشگاه علی رغم کسب نتایج قابل قبول یکی از مظلوم ترین های لیگ امسال است و نیاز جدی به حمایت از سوی مسئولان دارد.

کرم‌زاده گفت: بسکتبال شاهین بوشهر امسال برای اولین بار در لیگ دسته اول کشور حاضر می‌شود و به سختی به این رده راه یافت ولی رضایت کافی از تمامی بازیکنان با تعصبم دارم.