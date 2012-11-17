مسابقات دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان کشور در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات دو و میدانی نابینایان و کم بینایان کشور که با میزبانی استان بوشهر و در شهر جدید عالی‌شهر برگزار شد، شش استان اصفهان، فارس، همدان، آذربایجان شرقی، زنجان و بوشهر به رقابت پرداختند.

در رده بندی تیمی در رده نونهالان استان‌های اصفهان، بوشهر و فارس مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و در رده سنی نوجوانان تیم‌های اصفهان، بوشهر و فارس به مانند نونهالان بر سکوهای اول تا سوم ایستادند و همچنین در رده سنی جوانان استان‌های فارس، بوشهر و اصفهان صاحب مقام شدند.

در مجموع مدال‌ها استان بوشهر با کسب 13 مدال طلا،چهار نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.همچنین پنج دو میدانی کار استان به نام‌های کریم زیارت زاده، رضا بهمنیاری برای تیم ملی نونهالان، امیر خسروانی، محسن محمدی و ستار سالمی در رده سنی جوانان به تیم ملی دعوت شدند.

تیم ملی دو و میدانی جوانان ایران جهت حضور در مسابقات مالزی خود را آماده می کند.

در مقام‌های انفرادی در رده نونهالان آقایان کریم زیارت زاده در ماده دو 100 و 200 متر دو طلا گرفت و رضا بهمنیاری در دو 400 متر طلا و در 200 متر نقره را به گردن آویخت و محمد علی امانت در دو 100 متر صاحب مقام نقره شد.

در رده نوجوانان، احسان عباسی رد دو 100 و 200 متر دو طلا گرفت و حیدر خسروانی در پرتاب وزنه طلا و در پرتاب دیسک نقره گرفت و سعید عابدی در دو 100 متر برنز و ود پرتاب نیزه موفق به کسب مدال طلا شد.

در رده سنی جوانان امیر خسروانی در پرش طول و پرتاب نیزه صاحب دو مدال طلا شد و محسن محمدی در پرتاب دیسک و پرتاب وزنه دو مدال طلا گرفت و ستار سالمی در دو 800 متر طلا و در دو 400 متر نقره بر گردن آویخت.

طی مراسمی عصر جمعه از مقام آوران کشوری در گناوه با حضور رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان، حاج رضا ابراهیم زاده رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان و مهرداد بیابانی رئیس هیئت گناوه استقبال به عمل امد.

رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان گناوه به خبرنگار گفت: قرار بود این مسابقات با حضور 17 استان برگزار شود ولی به دلیل بدی شرایط جوی و کنسل شدن پروازها فقط شش تیم حضور یافتند.

مهرداد بیابانی خاطرنشان کرد: کیفیت مسابقات بسیار بالا بود و خیلی از رکوردهای مسابقات جهانی جوانان در این دوره شکسته شد.

وی همچنین با بیان اینکه 99 درصد تیم منتخب استان را ورزشکاران گناوه تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه پیست دو و میدانی این شهر مشکل دارد، خواستار درست کردن هر چه سریعتر ان شد.