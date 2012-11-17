  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۵:۲۲

"فوزی برهوم":

میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس/اسرائیل ترور رهبران مقاومت را توجیه می کند

میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس/اسرائیل ترور رهبران مقاومت را توجیه می کند

سخنگوی رسمی جنبش حماس از میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس در نوارغزه خبر داد و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همواره به دنبال توجیه ترور رهبران مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فوزی برهوم اظهار داشت اسرائیل تماس هایی را با طرف مصری در راستای دستیابی به آتش بس در نوارغزه انجام داده است اما سخن گفتن درباره هر گونه توافق هنوز زود است.

وی تصریح کرد: رایزنی اسرائیل با طرف مصری چیز جدیدی نیست و معتقدیم این یک فریب جدید است تا این رژیم ترور دیگر رهبران فلسطینی را توجیه کند.

سخنگوی رسمی جنبش حماس در عین حال خاطرنشان کرد که "احمد الجعبری" فرمانده گردان های عزالدین قسام هنگام آتش بس ترور شد.

برهوم با بیان این مطلب افزود: مقاومت فلسطین در دفاع از خویش تا زمان مهار کامل اشغالگران ادامه خواهد داشت.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه وارد چهارمین روز خود شده است که بر اثر آن تاکنون حدود 500 فلسطینی شهید و زخمی شده اند.
 

کد مطلب 1745313

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