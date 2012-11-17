لزوم ساماندهی موسسات خیریه/ ضرورت مقابله با افراد سودجو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذالنور جمعه‌شب در آئین افتتاح موسسه خیریه حضرت قائم (عج) دشتستان خطاب به خیرین اظهار داشت: ساختار سازمان حاکمیت در هیچ جای دنیا و هیچ مقطعی از تاریخ نمی تواند آنقدر گسترده باشد که مانع زمینه سازی کار خیر برای ما شود.

وی اضافه کرد: خدای متعال مستغنی است و به اعمال من و شما نیاز ندارد بلکه ما به او نیاز داریم و این عرصه‌ای برای امتحان من و شماست تا خبیث از طیب جدا شود.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه کشور و دبیر کنگره شهدای روحانی کشور در ادامه بیان داشت: در این امتحان فقرا و اغنیا هر کدام به گونه ای مورد امتحان الهی قرار می‌گیرند.

سردار ذالنور افزود: فقرا در مورد میزان تحمل آنها و یاس و ناامیدی آنها در مقابل مشکلات زندگی و اغنیا و افراد متمول و پولدار هم در مورد اینکه از اموال خود تا چه اندازه انفاق می کند مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: سازمان دهی و نظام مند کردن موسسات خیریه در اجتماع، جلوی تکدی گری افراد سودجو را می گیرد و افراد فقیر اصلی شناسایی می شوند که متاسفانه تاکنون این موضوع از حلقه مفقوده نظام اسلامی است.

رئیس اداره بهزیستی دشتستان نیز در این مراسم گفت: یکی از اهداف سازمان بهزیستی در نظام مقدس جمهوری اسلامی رسیدگی در راستای رفع آلام و مشکلات نیازمندان و محرومین است و یکی از راه هایی که می تواند ما را در این مسیر یاری دهد، موسسات خیریه است.

علیرضا هوشیار تاکید کرد: موسسات ما باید قوی و امین باشند؛ قوی در مدیریت باشند در راستای جذب مشارکت‌ها و امین باشند به معنای اینکه صلاحیت کار را داشته باشند و امین اسرار مردم نیازمند باشند.