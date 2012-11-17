خورموج لرزید/ زلزله تلفات نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پایگاه لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمینلرزهای به بزرگی 3.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 19 و 24 دقیقه و 22 ثانیه حوالی خورموج را لرزاند.
این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۷۲ شمالی و ۵۱.۴۷ شرقی در عمق 29 کیلومتری زمین روی داد. محور اصلی این زلزله در فاصله 12 کیلومتری شهر خورموج گزارش شده است.
سید علی هاشمی فرماندار شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارشی برای این زمین لرزه مخابره نشده و نیروهای امدادی این شهرستان آمادگی دارند که در صورت نیاز وارد عمل شوند.
زمینلرزه دیگری نیز با بزرگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر صبح جمعه حوالی ابدان از شهرستان دیر استان بوشهر را لرزانده بود.
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