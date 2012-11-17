95 درصد نیاز ایران توسط متخصصان و نخبگان داخلی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی در رودهن افزود: با وجود تمام فشارهای اقتصادی و تحریم ها علیه ایران از سوی دشمن، این کشور با وجود داشتن ذخایر ارزی مناسب و مدیریت صحیح، نیازمند کشورهای دیگر نیست.

وی تصریح کرد: امروز دشمن با تشدید تحریم ها به دنبال جنگی دیگر بوده و بار دیگر با برنامه ریزی و تشدید تحریم ها و توطئه های خود علیه ایران به دنبال تضعیف و سقوط نظام مقدس جمهوری اسلامی است ولی ملت ایران با مقاومت در برابر آنان خواهد ایستاد.

معاون اداری مالی و برنامه ریزی استانداری تهران اضافه کرد: کشوری که خود تولیدکننده نیازهایش باشد، نگران تأمین آن نیست وهیچ تهدید و تحریمی نیز قادر به وارد کردن خدشه به نظام اقتصادی آن نخواهد بود، زیرا اینک تولید ما به گونه ای است که حتی توان صادرات نیز داریم.

ایران در رتبه 17 اقتصاد جهان قرار دارد

وی اظهار داشت: علیرغم بد رفتاریهای غرب علیه ایران، کشورمان رتبه 17 اقتصاد دنیا را دارد که از 65 محصول مهم کشاورزی دنیا ایران در 10 نوع از این محصولات مقام اول تا دهم را داراست .

ترکی افزود: کشور ایران، کشور بی نظیری از نظر امکانات و اقلیم آب و هوایی است که باید شکرگزار خداوند باشیم و با برنامه ریزی صحیح، نتیجه بهتری را بگیریم.

وی بیان داشت: مشکلات اقتصادی که در حال حاضر در کشور وجود دارد بحث روانی و دامن زدن ناآگاهان داخلی است که با همت مردم این مشکلات نیز به زودی حل خواهد شد و در آینده نزدیک این پیروزی را جشن می گیریم.

اختصاص 260 میلیارد تومان به توسعه کشاورزی استان تهران

ترکی ادامه داد: استان تهران در 9 محصول کشاورزی رتبه اول را دارد و در طرح توسعه کشاورزی که بحث زراعی، باغی و دامی است با 260 میلیارد تومان تسهیلات و60 هزار هکتار اراضی کشاورزی پیشرو در کشور است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید تسهیلات مشاغل خانگی که در آن 240 مشاغل تعریف شده است را بیشتر به روستاها تخصیص دهند تا جوانان جویای کار که تخصص و علاقه به کار کشاورزی دارند در همین روستاها مشغول به کار شوند.

معاون برنامه ریزی و اداری و مالی استانداری تهران گفت: با تکیه بر تولید و پشتیبانی تولید از یک طرف و تعامل مردم در صرفه جویی و درست و در حد نیاز مصرف کردن، در شرایط کنونی جنگ روانی دشمن، تهدیدات و تحریمها، بار دیگر ایران اسلامی و مردم این دیار خواهند توانست در خنثی سازی توطئه دشمن همان گونه که از ابتدای انقلاب موفق بوده اند، برگ زرین پرافتخاری را بر تاریخ انقلاب بیفزایند.

وی افزود: وقتی جامعه به هجمه های روانی دشمن توجه کند و بیش از نیاز خود در تأمین مایحتاج و نیازهایش اقدام کند، به طور طبیعی با افزایش تقاضا با وجود تولید بیشتر، عرضه به نسبت تقاضا پایین می آید و این گونه به نظر می رسد که کمبودی وجود دارد.

ترکی با بیان اینکه به لطف الهی و با سیاستگذاریهای مدیران و مسئولان نظام، هم اینک کشور بدون هیچ نیازی به بیگانه در تأمین نیازهای جامعه کمبود و مشکلی ندارد، گفت: آنچه که در اولویت دوم برون رفت از بحران ایجاد کرده دشمن ضرورت دارد، تعامل هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی است که باید تلاش کنند به سهم خود در برنامه ریزی های جامعه نیازهای اساسی را شناسایی و در رفع مشکلات اقدام کنند.

هشت درصد رشد نسبت به سال 89 در صادرات غیرنفتی کشور

وی گفت: با تلاش مردم و مسئولان در سال 90 صادرات غیرنفتی کشور هشت درصد رشد نسبت به سال 89 نشان می دهد و در شش ماه نخست سال نیز حدود 26 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که با توجه به ظرفیت بالای بخش کشاورزی، این روند به طور طبیعی تا پایان سال، صعودی خواهد بود.

معاون اداری مالی و برنامه ریزی استانداری تهران با بیان اینکه مردم بهترین پشتیبان برای نظام و انقلاب هستند، ادامه داد: هر کجا حضور مردم پررنگ بوده، دشمنان نظام در تمام برنامه های خود با شکست مواجه شده اند.