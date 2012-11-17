احیای امر به معروف و نهی از منکر نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمرتضی محمودی در خطبه های نمازجمعه این هفته ورامین افزود: ما در احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئولیم، نیاز امروز جامعه ما همین است، سعی دشمن این است با ترویج فساد و فحشا در کشور اعتقادات نسل جوان ما را متزلزل سازد.

وی تصریح کرد: سی دی ها و ماهواره ها در همین راستا هستند، دشمن از جنگ فیزیکی با ما مأیوس شده و قدرت حمله به ایران را ندارد، حال به این جنگ رو آورده است.

وی در بخش دیگری از خطبه ها، قرآن را نور معرفی کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که قرآن در قیامت از آن شکایت می کند کوچک شمردن قرآن است، کوچک شمردن قرآن یعنی اینکه به دستورات عمل آن نشود، قرآن از ما انتظار دارد به دستوراتش عمل کنیم.

بسیاری از مسلمانان به قرآن عمل نمی کنند

امام جمعه ورامین بیان داشت: بسیاری از مسلمانان به قرآن عمل نمی کنند، قرآن را ضایع و کوچک می شمرند،خود قرآن در روز قیامت این شکایت را می کند، بسیاری قرآن را تکذیب می کنند، تکذیب تنها این نیست که بیایند و بگویند قرآن دروغ می گوید، خیر، همین که به قرآن عمل نشود نیز تکذیب است، رفتارهای یک مسلمان باید مطابق قرآن باشد، قرآن کامل است، راجع به تمام مسائل بشر دستورات دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ضمن تشکر از افرادی که در جهت تعلیم قرآن گام برمی دارند، ادامه داد: هرکس خود بنشیند و تفکر کند چقدر رفتارهایش با قرآن مطابقت دارد،به خود بیاییم؛ اگر قرآن با جان و دل فرزندان ما مانوس شود انحرافات راه به جایی نخواهند برد.

عشق امام حسین(ع) فراگیر شده است

امام جمعه ورامین در ادامه ضمن اشاره به ایام محرم گفت: حرکت ابی عبدالله(ع) برای سلطنت و دنیا نبود، ایشان برای احیای دین خدا و امر به معروف و نهی از منکر حرکت کردند، خود امام در چند مورد هدف از حرکت را بیان می دارد تا در تاریخ بماند و دیگران از آن بهره برند.

وی افزود: روز به روز بر عظمت و عزت سیدالشهدا(ع) در جهان افزوده می شود، امروز حتی در کشورهای مسیحی نشین و نیز کمونیستی برای امام(ع) مجلس عزا برپا می دارند، عشق به امام حسین(ع) فراگیر شده است، همه ارادت به آقا دارند، آقا تمام هستی خود را برای اسلام دادند، چراغ حسین(ع) را خداوند روشن کرده که بنده نمی تواند آن را خاموش کند.

آیت الله محمودی تأکید کرد: امروز ما اگر نام و نشانی از اسلام می بینیم به برکت قیام سید الشهدا(ع) است، شروع اسلام را پیامبر(ص) سبب شد لکن بقای اسلام به برکت وجود اباعبدالله(ع) است.

کشورهای اسلامی فکری برای غده سرطانی به نام اسرائیل کنند

با سابقه ترین امام جمعه کشور سپس ضمن بیان فرازهایی از اهداف حرکت امام حسین(ع) با اشاره به فرمایشات آن حضرت تصریح کرد: در آن برهه زمانی اسلام حاکم نبود، تا جایی که انسان مومن لقاء خدا را تقاضا می کرد، امام حسین(ع) فرمودند "مردم بنده دنیا شدندو دین تنها بر سر زبان آنها است".

وی افزود: گویی این حرف برای امروز است،اگر دین تنها بر سر زبان کشورهای اسلامی نبود در منطقه ما شیوخ و حکام عرب که وابسته به امریکا هستند حاکم نمی شدند.

آیت الله محمودی سپس با بیان اینکه حدود ۵۶کشور اسلامی در جهان وجود دارد، افزودند: اگر اسلام به معنای واقعی اجرا می شد این وضعیت ما نبود، کشورهای اسلامی فکری برای غده سرطانی به نام اسرائیل کنند، من متأسفم از اینکه کشورهای به ظاهر اسلامی به جای اینکه تجمع کنند و تصمیمی برای جنایات اسرائیل بگیرند به نفع صهیونیست ها عمل می نمایند.

در سختی ها و مشقت ها حرمت اسلام را حفظ کنید

امام جمعه ورامین اظهار داشت: امام حسین(ع) فرمودند وقتی مردم امتحان می شوند دیندار کم است، بیایید امروز این فرمایش را با مشکلات اقتصادی کشور بسنجید، همه می دانیم مسائل اقتصادی مردم را تحت فشار گذاشته است لکن در همین سختی ها مهم است که انسان حرمت اسلام را نگه دارد.

وی اضافه کرد: این موارد تازگی ندارد، قبلا هم بوده است، در مسیر راه هر کشور پیش می آید، ما مشکلات در کشور زیاد داشتیم، اینها امتحان الهی است، در جنگ های زمان پیامبر(ص) گاه پیش می آمد یک عدد خرما را دو یا سه نفر می خوردند اما پا عقب نکشیدند، اسلام را حفظ کردند خداوند هم آنها را یاری کرد.

آیت الله محمودی افزود: نعمت های موجود را شکر کنید وگرنه گرسنگی خواهد آمد، قدر نظام و انقلاب را بدانید، مملکت ما آرامش و امنیت دارد، مملکت اهل بیت است، قدر و ارزش خود را بدانیم، فراز و نشیب همواره بوده است، البته برخی کاسبها هم قدری بی انصافی می کنند.