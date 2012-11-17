لباس و پوشش ملی باید هویت ایرانی - اسلامی داشته باشد

مختار یوردخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سئوال رهبر معظم انقلاب که "طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر عقلانی و منطقی است"؟ افزود: ایران کشوری تاریخی با قدمت چند هزار ساله است که میان سایر ملل به عنوان یک کشور متمدن شناخته شده است، در داخل کشور قومیتهای مختلفی وجود دارد که همه دارای زبان، آداب و رسوم و لباس مخصوص هستند.

وی بیان داشت: تنوع و رنگ بندی پوشش در کشورمان علاوه بر نشان دادن ملیت ایرانی به آن هویت اسلامی نیز بخشیده است، در تمام شهرهای ایران با توجه به آب و هوا، لباسها با مناطق دیگر متفاوت است، لباسی که در منطقه بلوچستان مورد استفاده قرار می گیرد، برای شهری مانند آذربایجان که جزو مناطق سردسیری است، استفاده نمی شود.

یوردخانی ادامه داد: کشور ایران دارای چهار فصل است و این تنوع آب و هوایی باعث پوشش جدید لباس مردم در هر شهر می شود؛ سایر کشورها پوششی به نام "لباس ملی" دارند، باید سعی شود به دور از هر اختلاف شخصی و سلیقه ای لباسی که نشان دهنده هویت ایرانی - اسلامی باشد را تهیه کرد تا همه اقوام کشور به عنوان "لباس ملی" از آن استفاده کنند.

اختلاف سلیقه ها را باید کنار گذاشت

وی تصریح کرد: این لباس ملی نباید فقط قومیت یک شهر را نشان دهد، اختلاف سلیقه ها را باید کنار گذاشت و به عنوان پوششی که در تمام ایران مورد استفاده قرار می گیرد به آن نگاه کرد، باید سلیقه تمام اقوام و شهرها را در نظر داشت تا اختلافی پیش نیاید، برای بانوان رنگ و نوع پوشش نیز مغایرتی با شرع مقدس نداشته باشد.

این مسئول در ادامه با توجه به نوع معماری شهرها گفت: در سبک معماری دو بخش داخلی و بیرونی وجود دارد، بخش داخلی نشان دهنده حریم خصوصی و شخصی خانواده هاست که در انتخاب دکوراسیون داخلی، سلیقه افراد فرق می کند، امروزه با توجه به سبک زندگی نمی توان معماری کلاسیک را انکار کرد و مانند گذشته زندگی در یک غالب خاص، راکد باشد.

وی اضافه کرد: سازمان مسکن و شهرداری موظف به اجرای قوانینی است که جدار و نمای بیرونی ساختمانها هماهنگ و معماری ایرانی و کلاسیک را در نظر داشته باشد زیرا هویت ایرانی اسلامی باید رعایت شود و پراکندگی در نوع معماری نازیبایی در شهرها به وجود می آورد.

خانه در برخی ساخت و سازهای آپارتمانی امنیت لازم را ندارد

یوردخانی عنوان داشت: سبک معماری داخلی خانه ها در گذشته و امروز با هم فرق می کند، افزایش جمعیت و کمبود زمین باعث آپارتمان نشینی شده، دکوراسیون داخلی منازل تغییر کرده است در قدیم آشپزخانه دری جداگانه داشت ولی امروزه به صورت باز "Open" است، در گذشته حیاط ها بزرگ بود ولی امروز با فرهنگ آپارتمان نشینی، مردم به یک تراس کوچک اکتفا می کنند و در برخی ساخت و ساز های آپارتمانی به علت استفاده از مصالح نامرغوب، خانه امنیت لازم را ندارد.

وی در خصوص سئوال دیگر مقام معظم رهبری که "علت برخی پرخاشگریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست"؟ گفت: فرزندان بیشتر در سنین خردسالی تربیت می شوند و در مرحله بعد خانواده ها، مسئله تعلیم و تربیت را به آموزش و پرورش موکول می کنند، اولین نهاد یعنی خانواده در شکل گیری شخصیت کودک نقش مهمی دارد، دانش آموزان در دوره ابتدایی آداب رفتاری و اجتماعی را می آموزند، در ایران، دانش آموزان فقط با کتاب آشنا می شوند و درسها را کمتر به صورت اجتماعی یاد می گیرند.

رئیس دانشگاه پیام نور دماوند افزود: کودکان ایران، معمولاً شش ساعت را در کنار معلم و دانش آموزان دیگر هستند و در این مدت فقط به صورت تئوری درسها را می آموزند.

آداب اجتماعی به کودکان آموزش داده شود

وی یادآور شد: دانش آموزان در ژاپن صبحانه و نهار را در مدرسه می خورند، این روش آموزشی نتیجه گسترده ای دارد، زیرا کودک آداب اجتماعی و در کنار هم بودن را می آموزد، علاوه بر این در تربیت گروهی قانون را به صورت عملی به آنها یاد می دهند و رفتارهایی مانند گذشتن از خط عابر پیاده با همکاری پلیس به کودکان آموزش می دهند که این شیوه آموزشی بسیار موفق بوده و انشاءالله در آموزش و پرورش ایران نیز اجرا شود.

یوردخانی ادامه داد: خانواده ها در دوره راهنمایی و دبیرستان فرزندان را کامل می بینند و به جای نظارت بر تربیت، آنها را فقط تشویق به درس خواندن و آماده شدن برای کنکور می کنند، وقتی یک خانواده فقط به صورت کلیشه ای زندگی کند و نظارتی بر تربیت و تعلیم نوجوان نداشته باشد، ناخواسته فرد پرخاشگری را تحویل اجتماع می دهد.

وی در ادامه گفت: دانش آموزان در این سن به دلیل رقابت با دیگر، فقط درس را ملاک ارزش وجودی خود می دانند و ناخواسته آمادگی ناشکیبایی در وجودش شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: جوانان اگر در کنکور نیز موفق شوند در مرحله بعد، مشکل کار و اشتغال خواهند داشت؛ باید سطح بینش و آگاهی را در نوجوان و جوانان بالا برد تا بتوانند با ناملایمات زندگی، خود را وفق دهند؛ امید است شاهد روزی باشیم که هیچ کدام از فرزندان ایران زمین، دچار مشکل و نابردباری نباشند.