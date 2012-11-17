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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۴:۳۵

وزیر امور خارجه سنگاپور:

کم اهمیت دانستن بحران دریای جنوبی چپن یک اشتباه بزرگ است

کم اهمیت دانستن بحران دریای جنوبی چپن یک اشتباه بزرگ است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امور خارجه سنگاپور بر اهمیت بحران و تنش در دریای جنوبی چین تاکید کرد و در خصوص کم اهمیت دانستن و دست کم گرفتن این بحران از سوی کشورهای منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "کی شانموگام" افزود: این تنش می تواند با افزایش احساسات ملی گرایانه در منطقه ابعاد پیچیده تری به خود بگیرد.

وی در عین حال با اشاره به برگزاری اجلاس سران اتحادیه آسه آن در کامبوج در هفته جاری  تاکید کرد: این مساله باید از راه های دیپلماتیک و با حفظ صلح و آرامش حل و فصل شود.

در ماه جولای سال جاری، وزرای خارجه آسه در نشست خود نتوانستند برای رسیدن به اجماع در یک بیانیه مشترک درخصوص بحران دریای جنوبی چین به توافق برسند.

مناقشه سیاسی در دریای جنوبی چین که کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، برونئی و مالزی در آن مرز دریایی دارند در ماههای اخیر با افزایش تنش بین فیلیپین و چین به بحران منطقه ای تبدیل شده است .

چین با دیگر کشورهای هم مرز در دریای جنوبی چین به ویژه فیلیپین که عضو اتحادیه آسه آن است بر سر میزان مالکیت در این دریا که سرشار از منابع نفتی و شاهراه مهم خطوط کشتیرانی بین المللی است ، اختلاف نظر دارد.

کد مطلب 1745326

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