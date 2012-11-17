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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۵:۲۰

عبدالهادی آونگ خبر داد:

حزب پاس مالزی کاندیداهای زن برای شرکت در انتخابات را افزایش می دهد

حزب پاس مالزی کاندیداهای زن برای شرکت در انتخابات را افزایش می دهد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: رئیس حزب پاس مالزی اعلام کرد که این حزب در سیزدهمین انتخابات پارلمان مالزی با تعداد زیادی کاندیدای زن شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، عبدالهادی هادی آونگ که در پنجاه و دومین سالگرد تاسیس شاخه زنان حزب پاس سخن می گقت ، با اعلام این خبرافزود : با هماهنگی هایی که با شاخه زنان حزب پاس انجام شده تصمیم براین است که از زنان حزب پای برای سمت های مدیریتی و پارلمانی استفاده شود.

وی تاکید کرد که حزب اسلامی پاس از 50 سال پیش به این طرف دنبال مشارکت زنان در عرصه های مهم اجتماعی بوده است.

بر اساس این گزارش ، هانم "سیتی زالیا یوسف" رئیس شاخه زنان حزب پاس از تمامی زنان عضو این حزب درخواست کرده که برای شرکت در انتخابات پارلمانی مالزی آماده باشند.
 

کد مطلب 1745328

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