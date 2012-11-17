انتخابات پارلمانی مالزی سال 2013 برگزار می شود

به گزارش خبرمگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، "راجا زین العابدین "افزود: پیش بینی من این است که انتخابات پس از تمامی تعطیلات اعیاد و فستیوال های مختلف مانند عید چینی ها برگزار خواهد شد که بر این اساس پس از سال نو چینی ها دیگر تعطیلاتی وجود نخواهد داشت.

وزیر امور فدرال مالزی در عین حال خاطرنشان ساخت که نخست وزیر مالزی مسئول تعیین نهایی زمان انتخابات است و آنچه وی مطرح ساخته تنها حدس وگمانه زنی های خود اوست.

بنا به این گزارش، بیش از یک سال است که بحث برگزاری زودهنگام انتخابات در میان محافل سیاسی و دولتی مالزی برسر زبانهاست ولی هنوز هم تاریخ دقیقی برای ان تعیین نشده است .

براساس قانون اساسی مالزی، انتخابات پارلمانی در مالزی هر پنج سال یکبار برگزار می شود لذا با توجه به اینکه انتخابات دوره قبل در سال 2008 برگزار شده بود دور آتی انتخابات پارلمانی باید تا قبل از آوریل سال 2013 برگزار شود چراکه دوره حاکمیت ائتلاف باریسان نشنال، ائتلاف حاکم فعلی در این ماه به پایان می رسد و در این موقع پارلمان مالزی به طور خودکار پایان می یابد.

پیش بینی وزیر امور فدرال مالزی از سوی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مالزیایی نیز مورد تایید قرار گرفته چراکه از دیدگاه آنها دولت مالزی امید زیادی برای بدست آوردن آراء چینی تباران این کشور دارد. لذا ایام تعطیلات سال نو چینی و ارائه هرگونه امتیازی به آنها در این زمان بهترین فرصت برای جلب آرای آنهاست.

بحث برگزاری انتخابات زودهنگام در مالزی از اوایل سال جاری میلادی در این کشور مطرح بوده است و برخی از کارشناسان ماه های ژوئن و آگوست سال 2012 را زمان برگزاری انتخابات پیش بینی کرده بودند.

در آخرین گمانه زنی ها از زمان برگزاری انتخابات نیز برخی از کارشناسان زمان آنرا ماه نوامبر و یا دسامبر 2012 همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 2013 به پارلمان پیش بینی کرده بودند، که این پیش بینی نیز به علت همزمان بودن این ایام با ایام امتحانات دانشگاه ها و مدارس این کشور رد شد.

در انتخباتات آتی پارلمانی مالزی، ائتلاف باریسان نشنال به رهبری نحیب رزاق رقابت بسیار سختی را با ائتلاف اپوزیسیون این کشور به رهبری انور ابراهیم در پیش خواهد داشت.

