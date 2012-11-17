اعزام 90 روحانی و مبلغ به روستاها و هیئتهای مذهبی دماوند

حجت الاسلام محسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عزاداری کمتر کسی به اندازه عزاداری برای امام حسین(ع) تأکید شده است به طوری که پیامبر اسلام(ص) می فرمایند "کسی که برای امام حسین(ع) گریه کند و یا کسی را بگریاند و حالت گریه به خود بگیرد، بهشت بر او واجب می شود".

وی اضافه کرد: همان طور که حضرت محمد(ص) فرمودند که "هرگز یاد امام حسین(ع) از دل مردم نمی رود" این وعده محقق شده است و سال به سال این محافل گرم تر برگزار می شود و از این شور و حرارت حتی کمی کاسته نمی شود.

به شور و شعور حسینی اهمیت ویژه دهید

وی گفت: باید در مجالس حسینی به دو نکته، توجه ویژه ای شود، اول "شور حسینی" و دوم "شعور حسینی" که شور حسینی بیان کننده واقعه عاشورا، عزاداری، مجالس سینه زنی، گریه برای امام حسین(ع) و... است که از آن به عنوان شور حسینی یاد می شود.

این مسئول ادامه داد: دوم "شعور حسینی" است که مردم از اهداف امام حسین(ع) درس بگیرند و او را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و این، کیفیت عزا داریها را نشان می دهد؛ اهداف امام حسین(ع) نماز، حجاب، عفاف و ایستادن در مقابل ظلم بوده که همه درسهای امام حسین(ع) به عزادارانش است.

وی تصریح کرد: اگر مجالس بدون شعور حسینی برگزار شود، هر چه شور حسینی در آن زیاد باشد، فایده ای برای عزاداران نخواهد داشت.

اداره تبلیغات اسلامی عزاداریهای مردمی را هماهنگ می کند

حجت الاسلام کرمانی اضافه کرد: برنامه هایی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند در ماه محرم دارد که هرچند مجالس عزاداری امام حسین(ع) در سراسر کشور، مردمی برگزار می شود و کاملاً خودجوش است و همه به عشق امام حسین(ع) گردهم می آیند ولی این اداره برای بهتر برگزار شدن این مجالس، هماهنگی را بین هیئتهای مختلف ایجاد می کند.

وی بیان کرد: از جمله کارهایی که این اداره انجام داده است، اعزام نزدیک به 90 نفر روحانی به روستاها و هیئتهای مختلف شهرستان است که مبانی قیام امام حسین(ع) را تبیین کنند و به گوش مردم برسانند و جلساتی برای هیئت امنا، ذاکرین و مسئولان هیئتها برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دماوند افزود: دسته های عزاداری در ماه محرم به صورت گسترده در دماوند به خصوص در روزهای نزدیک به تاسوعا و عاشورا عزاداری می کنند و دسته های عزاداری در روز عاشورا در دماوند به روستای زیارت و امامزاده محمد(ع)می روند که شاید در تهران کم نظیر باشد.

وی در پایان گفت: در این منطقه، سفره اطعام حسینی در 20 روز باز است و از عزاداران این امام(ع) پذیرایی به عمل خواهد آمد و مردم هم به صورت گسترده در این محافل حضور خواهند داشت و تأکید زیادی بر روی نماز ظهر عاشورا داریم که امسال نیز مانند سالهای گذشته نماز هرچه با شکوه تر از قبل برگزار خواهد شد.