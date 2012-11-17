حماسه کربلا نمونه برجسته پیروزی حق بر باطل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه در رابطه با خصوصیات و شخصیت امام حسین (ع) اظهار داشت: قیام کربلا نمونه ای است در دنیا که حق را به سرمنزل خود هدایت کرده و باطل ها را از بین برد.

وی افزود: باید مسئولان در برنامه های این ایام حضور پر رنگ داشته و ادارات نسبت به سیاه پوش کردن سر درب ادارات خود با استفاده از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اقدام کنند.

فرماندار بانه در ادامه سخنان خود به فرا رسیدن هفته بسیج اشاره کرد و از کلیه مسئولان ادارات و نهادهای سطح شهرستان خواست نهایت همکاری و همدلی را با فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه در راستای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسمات و برنامه های این هفته داشته باشند و نسبت به آزاد سازی کارکنان بسیجی برای حضور در برنامه ها و مراسمات فوق الذکراقدام کنند.

منصوری همچنین به برگزاری همایش ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر که در آذر ماه با همکاری اعضای ستاد احیاء شهرستان سقز و بانه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه برگزار می شود، بیان کرد: برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود از مسئولان ادارات خواست ضمن حراست و حفاظت از اماکن دولتی در راستای ثبت عرصه و اعیان ادارات خود از طریق قانونی، آنها را به مالکیت خود در آورند.

فرماندار بانه در رابطه با اعتبارات شهرستان در سال جاری گفت: امسال کل اعتبارات شهرستان 16 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که این رقم نسبت به اعتبارات سال گذشته افزایش داشته است و این امر می طلبد که مسئولان در راستای پیگیری و تسریع در کار پروژه های نیمه تمام سال گذشته اقدام کرده و نظارت کامل و کافی بر کارکرد پیمانکاران داشته باشند.

منصوری به بحث تکریم ارباب رجوع پرداخت و اظهار داشت: امروز ما هر چه داریم از این مردم و خون شهیدان و ایثارگران است و باید در راستای احترام به خواسته های قانونی مردم و حراست و پاسداری از خون پاک شهیدان و از خود گذشتگی ایثارگران بیش از گذشته کار و تلاش کنیم.

وی از ادارات سطح شهرستان خواست تا در جلسات یکدیگر حضور یافته و با مسئولان سایر ادارات همفکری و همکاری داشته باشند چرا که در چهار چوب این همکاری است که مشکلات مردم رفع می شود.

فرماندار بانه به روند ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر اشاره کرد و از ادارات متولی خواست در این زمینه و جلوگیری از این ساخت و سازها اقدام جدی و قانونی داشته باشند و ضمن تاکید بر حضور مسئولان ادارات در جلسات فرمانداری یادآور شد: در جلسات باید فردی حضور یابد که قدرت تصمیم گیری داشته باشد.

منصوری با بیان اینکه فصل سرما فرارسیده است و مردم شهرستان به ویژه روستائیان نیاز به سوخت دارند تاکید کرد: سازمان تعاون روستایی در این راستا اقدام و نسبت به رفع مشکلات سوخت روستائیان در اسرع وقت اقدام کند و در خصوص بحث مسکن مهر در سطح شهرستان از ادارات متولی خواست برای تسریع در انجام کار بر عملکرد پیمانکاران نظارت کافی داشته و اجازه ندهند که پیمانکاران کار را تعطیل کنند.