حل معضلات ترافیکی نیازمند همکاری شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در جلسه ساماندهی وضعیت ترافیک شهرستان کامیاران اظهار داشت: فرهنگ شهرنشینی و استفاده از امکانات نیازمند آموزش و نظارت است و دستگاه های ذیربط در این مورد باید با توان و جدیت بیشتر عمل کنند.

وی بکارگیری تدابیر لازم به منظور کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رفاه شهروندان را لازم دانست و افزود: به همین منظور در صدد جذب اعتبارات مورد نیاز برای حل مشکلات هستیم.

فرماندار کامیاران نظارت در خصوص مشکلات حوزه شهری و رعایت و اجرای قانون و مقررات را نیازمند نیروی بیشتر و ارائه آموزش های لازم به شهروندان دانست.

روحانی ادامه داد: از سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیشنهادات سازنده ای که بتواند به حل مشکلات کمک کند استقبال می شود.

وی یادآور شد: احداث دو پل عبور عابر پیاده، ساماندهی ورودی های شهر و توسعه مرکز شهر با تملک تعدادی از ساختمان های اطراف آن برای شهرداری در همین راستا برای مرتفع کردن مشکلات ترافیکی شهر کامیاران صورت گرفته است.

آرامش روحی و روانی پرسنل وظیفه ذاتی مسئولان است

مدیرکل زندان های استان کردستان گفت: آرامش روحی و روانی پرسنل وظیفه ذاتی مسئولین است.

اسدالله گرجی زاده در حاشیه بازدید از زندان سنندج از تلاش و دلسوزی کارکنان زندان که با سختکوشی در راستای اهداف متعالی و اصلاحی سازمان تلاش می کنند به گونه ای که رضایت هر بازدید کننده ای را از عملکرد و برنامه های آموزشی، اصلاحی و تربیتی، ‌فرهنگی، بهداشتی و درمانی و سلامت جسم و روح مددجویان در زندان را فراهم آورده اند، تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: آرامش روحی و روانی پرسنل در اولویت کاری مسئولان است تا با تکیه بر این آرامش اجرای طرح های تامین حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی و همچنین با روند و فعالیت های ارزنده ستاد کاهش جمعیت کیفری و عملکرد این ستاد در کنترل و مقابله با رفتارهای پر خطر در زندان اجرائی شود.

مدیر کل زندان های کردستان ادامه داد: این برنامه ها باید در راس امور و اقدامات و برنامه های سازمانی در راستای اصلاح و تربیت قرار گیرند و اجرای دقیق با نظارت کافی آن می تواند گام بلندی در راستای زندان زدایی و اصلاح روش های و متد قدیمی زندانبانی که از آرمان های سازمان زندان ها است، برداشته شود.

گرجی زاده اهمیت برنامه های اصلاحی و تربیتی و اشتغال زایی در راستای زندان زدایی و اصلاح الگوی رفتاری و ایجاد امنیت اجتماعی در راس امور زندانبانی است که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان ها است که تمام اقدامات صورت گرفته در زندان های استان در این راستا برنامه ریزی و اجرایی شده است.