برنامه های آموزش و پرورش کردستان اعلام شد/ فیلم های با موضوع محرم پخش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بزرگداشت فرهنگ عاشورا و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین دانش آموزان و فرهنگیان و ترویج و تعمیق ارزش های والای اسلامی ویژه برنامه هایی به این مناسبت پیش بینی و برای اجرا در سطح واحدهای اداری و آموزشی استان ابلاغ شده است.

بر این اساس انجام تبلیغات محیطی و آماده سازی فضای ادارات و مدارس و سیاه پوش کردن سردر اماکن اداری و آموزشی، درج جملاتی پیرامون اهمیت ماه محرم، قیام امام حسین (ع) و امر به معروف و نهی از منکر در سر برگ مکاتبات اداری، برگزاری نشست های قرآنی و محافل معنوی ختم قرآن کریم و فعال کردن ستادهای احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارت و مدارس از جمله این برنامه ها است.

همچنین برنامه ریزی برای حضور باشکوه هیئت های مذهبی دانش آموزان در نمازهای جمعه و جماعت ظهر و عصر روز تاسوعا و عاشورا، برگزاری مسابقات، اختصاص موضوع انشاء و برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و هنری دانش آموزان با محوریت موضوعی عاشورا، کربلا، شهادت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، استکبارستیزی، شجاعت و شهامت و وفاداری به اسلام و اهل بیت (ع) و برگزاری نشست های تبیین و تشریح نهضت عاشورا با حضور اساتید و روحانیت معظم از دیگر برنامه های این ایام است.

گفتنی است نمایش فیلم های مرتبط با نهضت عاشورا، دعوت از روحانیت با هماهنگی ادارات تبلیغات اسلامی و سخنرانی پیرامون این ایام و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور فضلا،طلاب و صاحب نظران در قالب گفتمان های دینی در سطح مدارس نیز از دیگر برنامه های ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان در آموزش و پرورش کردستان است.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش کردستان در شهرستان ها و مرتبط با شرایط برنامه های ویژه در مدارس اجرا می شود.