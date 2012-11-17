تشدید برخورد با قاچاق در کردستان/ دور زدن تحریم ها با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی

بهنام نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های ویژه کشور در راستای اجرایی کردن طرح اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بهترین تدبیر برای مقابله با جنگ اقتصادی، تلاش برای انجام نسخه تجویز شده رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، مقاومت در برابر اقتصاد تهاجمی و خنثی کردن فشارها و ضربه های دشمنان خارجی و داخلی است که جزء بهترین گزینه های مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل تمامی دستگاه های دولتی و خود مردم نیز باید در این امر مشارکت و همراهی داشته باشند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با اشاره به موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف و پرچمدار بودن ایران در جهان یادآور شد: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی می تواند علاوه بر ترمیم تمام کاستی هاٰ شرایط رونق اقتصادی با استفاده از تمام ظرفیت ها ی موجود و پتانسیل های بالقوه نقش موثری در منطقه ایفا کند.

نظری یادآور شد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز مقابله جدی با رانت خواری، ٰقاچاق کالا و ارز است که اجرای کامل آن تمام دسیسه های دشمنان را از بین می برد و در همین راستا در استان کردستان برنامه های مدونی در دستور کار مدیران و مسئولان قرار گرفته است.

وی اقتصاد مقاومتی راٰ مقاومت در برابر فشارهای داخلی و خارجی و تمام توطئه های دشمن در راستای تحریم ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: مادامی که فشارهای داخلی کنترل و مهار نشود پرداختن به فشارهای خارجی نتیجه ای نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گنگ بودن برخی از مفاد قانونی، دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه اقتصاد کشور، عدم آشنایی فعالان اقتصادی و بازار با قوانین و مقررات مربوطه وعدم شفافیت بازار را یکی از آسیب های جدید حوزه اقتصاد کشور خواند و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی گامی مهم در حذف این آسیب های است.

نظری نقش آحاد جامعه را در موفقیت کشورمان در جبهه های جنگ اقتصادی تعیین کننده خواند و خواستار حضور بیشتر آنها شد و یادآور شد: مشارکت مردم در این امر مهم بسیار حیاتی و ارزشمند است و برای رسیدن به موفقیت باید از تمامی ظرفیت ها در اختیار در استان بهره برداری شود.

وی حمایت از تولیدات داخلی و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی را در این موقعیت حساس رمز موفقیت اقتصادی کشور اعلام کرد و ترویج این فرهنگ در رسانه های جمعی و دستگاه های فرهنگی تاکید کرد.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کردستان در پایان اظهار داشت: کردستان ظرفیت های بسیار خوبی را در حوزه های مختلف در اختیار دارد که باید فرصت و شرایط برای بهره برداری کامل از این ظرفیت ها فراهم شود.