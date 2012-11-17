خرید 500 میلیون کتاب برای مدارس کردستان/ کتابخانه ها تجهیز می شوند

حجت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید کتاب در راستای تجهیز و به روز کردن منابع کتابخانه های مدارس این استان، اظهار داشت: خریداری کتاب ها با هدف ارتقای سطح معلومات دانش آموزان و تشویق آنها به امر کتابخوانی انجام گرفته است.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری آموزش و پرورش کردستان در برپایی نمایشگاه در سال تحصیلی جاری افزود: 518 نمایشگاه کتاب در 518 مدرسه سطح استان برپا شد و خوشبختانه این نمایشگاه ها با استقبال خوبی از سوی دانش آموزان مواجه شد.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی استان در طول هفته کتاب و برگزاری جشن اهدای کتاب توسط دانش آموزان به کتابخانه های مدارس و همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی بین دانش آموزان از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در هفته کتابخوانی بود.

نریمانی یادآور شد: ارتقاء سطح کمی و کیفی کتاب ها، ترغیب و تشویق دانش آموزان به امر کتابخوانی و ارتقاء سطح علمی معلمان از جمله اهداف برپایی نمایشگاه های کتاب در سطح استان بود که انتظار می رود در همین راستا شاهد برگزاری برنامه های بهتری در استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست اصلی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ترویج کتابخوانی در بین جوانان و نوجوانان است، ادامه داد: نیاز است با برنامه ریزی مدون و ارائه کتاب های جذاب و مفید بسترهای کتابخوانی را در بین دانش آموزان فراهم کنیم.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش کردستان گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی شاهد رشد آمار کتابخوانی در استان کردستان باشیم.