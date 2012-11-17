محمد زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهیابی نوشاد عالمیان به فینال رقابت‌های پروتور جهانی تصریح کرد: در ابتدای سال 2012 میلادی نوشاد عالمیان به مسابقات کویت اعزام و موفق شد مقام اول را دست پیدا کند. او چندی بعد در رقابت‌های کره جنوبی به مدال برنز دست پیدا کرد که ماحصل امتیازات این دو مسابقه در روند امتیازگیری او تاثیر گذار بود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود: عالمیان در مسابقات تورجهانی کویت 1400 امتیاز، کره جنوبی 350 امتیاز، آلمان 1680 امتیاز و لهستان 350 امتیاز و در مجموع با کسب 3780 امتیاز بعد از ورزشکاری از چین تایپه در جایگاه دوم رده بندی تورهای جهانی قرار گرفت و به عنوان نخستین پینگ پنگ باز ایرانی جواز حضور در فینال تورهای جهانی پیدا کرد. مرحله فینال این رقابت‌ها 16 الی 19 آذرماه در چین برگزار می‌شود که عالمیان به همراه مربی‌اش برای حضور در این مسابقات که دارای جایزه نقدی یک میلیون 16 هزار دلاری است، راهی این کشور خواهد شد.

زارع پور با اشاره به شرایط سنی نوشاد علمیان اظهار داشت: امسال آخرین سالی است که وی می تواند در رده سنی امید رقابت‌های پروتور شرکت کند و این ورزشکار کشورمان باید از سال آینده در رده سنی بزرگسالان حضور داشته باشد.

وی در خصوص پیش‌بینی خود از حضور نوشاد عالمیان در فینال رقابت‌های پروتور، گفت: او می‌تواند با توانمندی‌ها و شاخصه‌هایی که دارد، در این مسابقه به عنوان یک شگفتی ظاهر شود. حضور نوشاد در این مسابقات خیلی تاثیر گذار خواهد بود؛ چرا که چنین موضوعی برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز ایران است که رخ می دهد. اگر او در این مسابقات موفق شود مقام خوبی کسب کند، شگفتی جدیدی برای تنیس روی میز کشورمان رقم خواهد خورد. ضمن اینکه او در رده سنی بزرگسالان هم به عنوان ذخیره اول به مسابقات مذکور دعوت شده و در صورت امکان می‌تواند در این بخش هم حضور داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: امسال در اعزام‌های برون مرزی بیشترین تعداد را داشتیم. اما بعد از المپیک به دلیل کمبود منابع مالی تعداد نفرات اعزامی ما به مسابقات برون مرزی کم شد. ما ورزشکارانی که شانس کسب مدال و ارتقاء رنکینگ را داشتند به مسابقات برون مرزی اعزام کردیم.

وی در خصوص رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز و مبالغ پرداختی در آن تصریح کرد: امسال در لیگ قراردادهای مالی، بد نیست. ضمن اینکه رقابت‌های سال جاری به زعم همه کارشناسان و بازیکنان با کیفیت ترین لیگ چندین سال اخیر است. بازیکنان تیم ملی در اکثر تیم‌ها پخش شده اند و قهرمانی هیچ تیمی ازهمین ابتدای امر مشخص نیست.

زارع پور در خصوص لیگ برتر بانوان گفت: در لیگ امسال تنیس روی میز بانوان تیم های قدرتمندی حضور دارند و امسال بهترین درآمد ها در تاریخ تنیس روی میز بانوان را خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: با تعامل خوبی که با کشورهای منطقه داریم بعد از مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی آلمان، رئیس فدراسیون تنیس روی میز عراق رسما از تیم ملی بانوان ما برای برگزاری اردوهای مشترک با تیم ملی عراق دعوت کرده است.