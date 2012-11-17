ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: پیش از این کمیته ای در شورای گسترش موظف به بررسی مجوزهای رشته ها و واحدهای بدون مجوز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بود که در این راستا به تازگی جلسه ای با معاون آموزشی این دانشگاه برگزار شد.

وی به یکی از مهمترین مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای مادر در پردیسهای هر استان اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

حسنی با یادآوری این موضوع که باید تمام رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد تا سال تحصیلی آینده مجوز دار شوند، اظهار داشت: این رشته ها از سال تحصیلی مذکور باید به سوی قطعی شدن پیش روند زیرا به علت کمبود هیئت علمی بدون مجوز بودند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه واحدهای دارای بدون مجوز بر اساس حداقلها و زیرحداقلها باید در لیست بررسی قرار گیرند، ادامه داد: بسیاری از این مراکز بدون داشتن مجوز قطعی اقدام به جذب هیئت علمی کرده بودند که این امر خلاف مجوزهای دفتر گسترش وزارت علوم است.

وی گفت: از این رو مقرر شد برای بررسی مجوزهای این واحدها و رشته هایشان، هیئت علمی ها را با فاصله هفتاد کیلومتر در این واحدها مورد پذیرش قرار دهیم و علاوه بر این هیئت علمیهای پاره وقت یا نیمه وقت به عنوان یک نیروی تمام وقت برای این واحدها در نظر گرفته شود تا واحدها و رشته ها از این وضعیت در دانشگاه آزاد خروج پیدا کنند و استانداردسازی مدنظر صورت گیرد.