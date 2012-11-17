اوج بارش شهابی اسدی در ظهر امروز/ وضعیت رصد بارش

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بارش شهابی اسدی را یکی از معروفترین بارشهای شهابی سال دانست و افزود: کانون بارش اسدی در صورت فلکی "اسدی" یا "شیر" قرار دارد.

دبیر انجمن نجوم اهواز، ادامه داد: این بارش از بازماندگان دنباله دار "تمپل- تاتل" 55p است که در سال 1998 به نزدیکترین فاصله خود به زمین رسید و دوباره از زمین دور شد.



وی با اشاره به سابقه بارش اسدی خاطر نشان کرد: بارشهای شهابی این دنباله دار در سالهای 77 تا 79 به دلیل نزدیکی کانون بارش شهابی به زمین، به صورت رگبارهای شهابی بود به گونه ای که در هر ساعت 4 هزار شهاب قابل مشاهده بود.



جعفری زاده، به وضعیت بارش امروز اشاره کرد و توضیح داد: این بارش شهابی در بازه زمانی 16 آبان تا 10 آذر ماه روی می دهد و امروز این بارش به اوج بارش خود می رسد.



وی زمان اوج بارش را در ساعت 13 امروز شنبه 27 آبان ماه ذکر کرد و اظهار داشت: بیشترین تعداد شهابهای بارش اسدی در ساعت 13 امروز خواهد بود ولی به دلیل حضور خورشید در آسمان این بارش با روشنایی روز همراه خواهد بود.



دبیر انجمن نجوم اهواز بهترین زمان رصد این بارش را ساعات پس از نیمه شب تا اویل صبحدم دانست و اضافه کرد: بیشترین تعداد ZHR (شهابهایی که در یک ساعت قابل مشاهده است) این بارش 15 شهاب است.