  1. هنر
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۰

حوزه هنری حق دارد فیلم‌های مبتذل را اکران نکند

حوزه هنری حق دارد فیلم‌های مبتذل را اکران نکند

به گفته فرج‌الله سلحشور سینمای ایران در حال مرگ است و عدم اکران فیلم‌های مبتذل در حوزه هنری بهانه سینماگران است چرا که اگر حوزه هنری به هر دلیلی نمی‌خواهد فیلم‌ های مبتذل را نمایش دهد، نباید به آن خرده گرفت.

فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت ریزش مخاطبان سینما در سال جاری بیان کرد: عدم اقبال مخاطبان به فیلم‌های سینمایی چند دلیل مشخص دارد که به نظر من مهمترینش بیگانگی سینما با مردم و اعتقادات و فرهنگشان است. یعنی این سینما هیچ سنخیتی چه از نظر فرهنگ و چه از نظر ادبیات و مشکلات و دغدغه‌ها با مردم ندارد و در واقع علایق و سلایق مردم ما در یک جهت دیگر است و سینما راه دیگری می‌رود.

وی افزود: عده‌ای در سینما دنبال این هستند که علایق خود را دنبال کرده و آرتیست‌بازیشان را انجام دهند و کاری با مردم ندارند. طبیعی است که مردم هم آنها را به حال خودشان می‌گذارند و می‌گویند شما سینماگرانی که برای ما کار نمی‌کنید برای خودتان کار کنید.
 
 
کارگردان سریال "یوسف پیامبر(ص)" با اشاره به دلایل دیگر ریزش مخاطبان سینما گفت: فیلم‌هایی که ماهواره‌ها و شبکه نمایش خانگی پخش می‌کنند، مردم را اشباع می‌کنند و مردم می‌دانند که هر فیلمی که روی پرده می‌آید بعدها به راحتی می‌توانند در خانه آن را تماشا کنند. با گران شدن بلیت سینما و رفت و آمد و... اصلا کسی رغبت نمی‌کند برود پول خرج کند و چیزی را ببیند که به درد نمی‌خورد و دغدغه روحی آنان هم نیست.
 
سلحشور با مخاطب قرار دادن برخی از سینماگران و انتقاد از کم کاریشان در زمینه سینمای مردمی که دغدغه‌های واقعی جامعه را به تصویر می‌کشد، گفت: این حرف امروز من نیست بلکه از قبل هم به راحتی می‌توانستیم ببینم که سینما در حال مرگ است و سینماگرانی که با بحران مواجهند، برای توجیه مشکلات خود دنبال بهانه‌جویی هستند و عدم اکران فیلم‌های مبتذل در حوزه هنری را بهانه قرار می‌دهند.
 
کارگردان سریال "مردان آنجلس" ادامه داد: حوزه هنری هم یک تعداد سینما در اختیار دارد و می‌تواند در خصوص نحوه اکران فیلم‌ها در این سینماها تصمیم گیری کند و به هر دلیلی نمی‌خواهد فیلم‌ های مبتذل را نمایش دهد، نباید به آن خرده گرفت. اینکه هر وقت سینما با کاهش مخاطب روبرو می شود، سینماگران از بحران مخاطب و تماشاگر صحبت می کنند مضحک است؛ در واقع بیشتر بحران، بحران سینما و هنرمند است و بحران بینش و فرهنگ و اعتقاد در سینماست تا بحران مخاطب.
 
سلحشور درباره کار تحقیق و نگارش فیلمنامه سریال حضرت موسی (ع) گفت: نیمی از فیلمنامه هفتاد و دو قسمتی که قرار است ساخته شود، نوشته و تکمیل شده و در این زمینه از حضور تاریخ‌شناسان و محققان مذهبی نظیر حجت‌الاسلام مهدی طائب که سر گروه تحقیقات ما است و مشاورانی چون آیت‌الله خاتمی خوانساری، میرباقری، نقی پورفر و حجت الاسلام پناهیان بهره برده‌ایم. شورجه و براهیمی هم مشاوران هنری این سریال هستند.
کد مطلب 1745354

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