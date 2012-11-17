فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت ریزش مخاطبان سینما در سال جاری بیان کرد: عدم اقبال مخاطبان به فیلمهای سینمایی چند دلیل مشخص دارد که به نظر من مهمترینش بیگانگی سینما با مردم و اعتقادات و فرهنگشان است. یعنی این سینما هیچ سنخیتی چه از نظر فرهنگ و چه از نظر ادبیات و مشکلات و دغدغهها با مردم ندارد و در واقع علایق و سلایق مردم ما در یک جهت دیگر است و سینما راه دیگری میرود.
وی افزود: عدهای در سینما دنبال این هستند که علایق خود را دنبال کرده و آرتیستبازیشان را انجام دهند و کاری با مردم ندارند. طبیعی است که مردم هم آنها را به حال خودشان میگذارند و میگویند شما سینماگرانی که برای ما کار نمیکنید برای خودتان کار کنید.
کارگردان سریال "یوسف پیامبر(ص)" با اشاره به دلایل دیگر ریزش مخاطبان سینما گفت: فیلمهایی که ماهوارهها و شبکه نمایش خانگی پخش میکنند، مردم را اشباع میکنند و مردم میدانند که هر فیلمی که روی پرده میآید بعدها به راحتی میتوانند در خانه آن را تماشا کنند. با گران شدن بلیت سینما و رفت و آمد و... اصلا کسی رغبت نمیکند برود پول خرج کند و چیزی را ببیند که به درد نمیخورد و دغدغه روحی آنان هم نیست.
سلحشور با مخاطب قرار دادن برخی از سینماگران و انتقاد از کم کاریشان در زمینه سینمای مردمی که دغدغههای واقعی جامعه را به تصویر میکشد، گفت: این حرف امروز من نیست بلکه از قبل هم به راحتی میتوانستیم ببینم که سینما در حال مرگ است و سینماگرانی که با بحران مواجهند، برای توجیه مشکلات خود دنبال بهانهجویی هستند و عدم اکران فیلمهای مبتذل در حوزه هنری را بهانه قرار میدهند.
کارگردان سریال "مردان آنجلس" ادامه داد: حوزه هنری هم یک تعداد سینما در اختیار دارد و میتواند در خصوص نحوه اکران فیلمها در این سینماها تصمیم گیری کند و به هر دلیلی نمیخواهد فیلم های مبتذل را نمایش دهد، نباید به آن خرده گرفت. اینکه هر وقت سینما با کاهش مخاطب روبرو می شود، سینماگران از بحران مخاطب و تماشاگر صحبت می کنند مضحک است؛ در واقع بیشتر بحران، بحران سینما و هنرمند است و بحران بینش و فرهنگ و اعتقاد در سینماست تا بحران مخاطب.
سلحشور درباره کار تحقیق و نگارش فیلمنامه سریال حضرت موسی (ع) گفت: نیمی از فیلمنامه هفتاد و دو قسمتی که قرار است ساخته شود، نوشته و تکمیل شده و در این زمینه از حضور تاریخشناسان و محققان مذهبی نظیر حجتالاسلام مهدی طائب که سر گروه تحقیقات ما است و مشاورانی چون آیتالله خاتمی خوانساری، میرباقری، نقی پورفر و حجت الاسلام پناهیان بهره بردهایم. شورجه و براهیمی هم مشاوران هنری این سریال هستند.
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