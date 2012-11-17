توسعه سنگلج اقدامی خوب در حمایت از استعدادهای تازه است

به گزارش خبرنگار مهر شب گذشته عزت‌الله انتظامی شب گذشته پس از تماشای نمایش "مرثیه ارثیه وارثان" اجرایی شدن طرح توسعه تماشاخانه سنگلج را یکی از اقدامات بسیار ارزنده و چشمگیر هنری و فرهنگی شهرداری تهران دانست.

بازیگر فیلم "اجاره نشین ها" با ابراز امیدواری از طرح توسعه این تماشاخانه، افزایش سالن‌های تمرین و اجرا را که در لایه های زیرین برنامه‌ریزی این طرح پنهان است برای حضور استعدادهای جوان‌های تازه نفس در عرصه تئاتر کشور بسیار مفید اعلام کرد.

نمایش "مرثیه ارثیه وارثان" که با نویسندگی خیرالله تقیانی‌پور و کارگردانی جواد نوری در روزهای پایانی اجرای خود به سر می برد، تاکنون پذیرای هنرمندان ارزنده کشور بوده که از آن میان می‌توان به هنرمندانی چون بهزاد فراهانی، داوود فتحعلی بیگی، رضا فیاضی، رضا بابک، گلاب آدینه، شیرین بینا، مهرداد رایانی مخصوص، سیدجواد هامی، لیلا برخورداری ، صبا کمالی، فلورا سام، دکتر روح الله جعفری، افشین هاشمی، آتش تقی پور، هرمز هدایت، شیرین یزدان بخش، بهمن فرمان آرا، همایون اسعدیان، حسین محب اهری، مهرداد خوشبخت و تعدادی دیگر از هنرمندان نامدار تئاتر، تلویزیون و سینمای کشور بوده است.

این اثر نمایشی جمعه 26 آبان ماه آخرین اجرای خود را پشت سر می گذارد و در طول 32 اجرای خود پذیرای 5882 تماشاگر بوده است.

گفتنی است، تماشاخانه سنگلج در ایام ماه محرم، از هشتم آذر ماه با نمایش "من سیاوش نیستم" نوشته سید مهدی شربتی و کارگردانی حسین فرخی به مدت پذیرای تماشاگران خواهد بود.