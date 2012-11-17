محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما درباره لزوم راه‌اندازی شبکه‌های جدید رادیویی به خبرنگار مهر گفت: یکی از راه‌های جذابیت رسانه‌ای ایجاد شبکه‌های تخصصی متناسب با ذائقه مخاطب است. تجربه راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی تخصصی بیانگر آن است که ما هرچقدر چنین شبکه‌هایی را ایجاد می‌کنیم به دنبال آن مخاطبان جدیدی ایجاد می‌شوند. به تعبیری این یکی از راه‌های افزایش مخاطب است.

وی افزود: به عنوان مثال رادیو اقتصاد یا رادیو سلامت مخاطب هیچ شبکه‌ای را نگرفت بلکه مخاطب جدیدی جذب رادیو کرد. رادیو تابستانه هم همین بود. وقتی ما با مخاطبان و شنوندگان این شبکه مصاحبه می‌کردیم آنها می‌گفتند تا به حال شنونده رادیو نبوده‌اند.

معاون صدا تصریح کرد: بنابراین راه‌اندازی شبکه‌های جدید نه تنها باعث کاهش مخاطب نخواهد شد بلکه افزایش آنها را به دنبال خواهد داشت و مخاطب‌آفرین خواهد بود.

صوفی با اشاره به برخی از شبکه‌های در دست راه‌اندازی اظهار کرد: مطالعات زیادی درباره این شبکه‌ها صورت گرفته و ضمن نیازسنجی، نظرات مخاطبان و علاقمندان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که یک مجموعه شبکه باید راه‌اندازی کنیم که چرخه رسانه‌ای ما تکمیل شود.

وی یادآور شد: شبکه خانواده، گردشگری، کودک و نوجوان، لبخند و کتاب به تدریج راه‌اندازی خواهند شد که از بین آنها شبکه‌های کودک و کتاب و لبخند در امسال آغاز به کار خواهند کرد.

معاون صدا همچنین با ابراز رضایت از برگزاری اجلاس دهم پیرغلامان در اردبیل گفت: اردبیل یکی از استان‌های مذهبی ما است و به لحاظ سابقه فرهنگی و تمدنی و دینی از جایگاه خوبی برخوردار است. بیش از هزار نفر شرکت‌کننده داشتیم و برای اولین‌بار تعدادی از مداحان کشورهای دیگر نیز مهمان ما بودند و شاهد برگزاری بین‌المللی این اجلاس در کنار کارگاه‌های آموزشی بودیم.