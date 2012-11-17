دلایل عدم استفاده از ریل داخلی در خطوط راه آهن/از تولید ریل حمایت می کنیم

مصطفی معینی در گفتگو با مهر در خصوص استفاده از ریل خارجی، اظهار داشت: در حال حاضر فقط در ساخت خطوط راه آهن از ریل خارجی استفاده می کنیم و مابقی وسایل مورد نیاز از داخل تهیه می شود.

وی تصریح کرد: موضوع تولید ریل در داخل مربوط به سال های گذشته است و ما از هرگونه تولید داخلی ریل استقبال می کنیم و از آنجاییکه همه ادوات و وسایل ما تولید داخل است تولید ریل داخلی هم امکان پذیر است.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با بیان اینکه در کشور به تکنولوژی های پیشرفته تری از ریل دست پیدا کردیم، گفت: ذوب آهن اصفهان توان تولید ریل را دارد اما باید از ماشین آلات و خطوط تولید مخصوص ریل استفاده کند که نیاز به سرمایه گذاری و اعتبارات لازم دارد که شرکت راه آهن هم در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان مدتی ریلی تحت عنوان U33 تولید می کرد، گفت: ریل علاوه بر اینکه یک تجهیز مهم است جایگاه ویژه ای هم در بخش ایمنی دارد و نمی توان از استانداردها حتی برای یک لحظه چشم پوشی کرد.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن، تصریح کرد: متاسفانه ریل تولیدی شرکت ذوب آهن، قابلیت استفاده در شبکه ریلی را ندارد و الان هم مدعی هستند که ما می توانیم ریل تولید کنیم اما به محض اینکه شرکت ذوب آهن اصفهان ریلی را براساس استاندارها تولید کند، شرکت راه آهن از آن حمایت می کند.

معینی با اشاره به اینکه شرکت ذوب آهن خود نیز از این ریل ها استفاده نمی کند، بیان کرد: این شرکت در داخل کارخانه مقدار زیادی خطوط ریلی دارد اما چرا خود شرکت از ریل های تولیدی خودش استفاده نمی کند که به دلیل سرعت خطوط پایین و وجود ایستگاه های مانوری و بلاک های متصل اهمیت کمتری دارد.

وی افزود: در حال حاضر از ریل UIC 60 در خطوط ریلی استفاده می کنیم زیرا ریل U33 به دلیل نگهداری های موردی و زمینه تولید محدود در دنیا دیگر کاربردی ندارد.

معاون فنی و زیربنایی شرکت آهن تصریح کرد: شرکت ذوب آهن و یا هر شرکت دیگری باید تولید ریل UIC 60 را براساس استاندارد اتحادیه اروپا انجام دهد تا ریل قابل استفاده در همه شبکه ها باشد.