تازه داماد قربانی پدرزن کینه جو

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه گذشته ماموران پلیس از قتل مرد جوانی در شهرستان کازرون باخبر شدند. تیم جنایی پس از حضور در محل با جسد محسن درحالی که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود روبرو شدند.

در ادامه با دستور قضائی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان تجسس ها برای دستگیری عامل جنایت را آغاز کردند. تیم جنایی در جریان بررسی ها متوجه شدند عامل این جنایت پدرزن مقتول می باشد. محسن چندی قبل به دختر جوانی علاقمند شد و مدتی باهم ارتباط داشتند. تا اینکه سرانجام با اصرارهای او پدر دختر مورد علاقه اش راضی به ازدواج شد.

دختر و پسر جوان در حالی به خانه بخت رفتند که خانواده ها با این ازدواج مخالف بودند. سرانجام نیز پدرزن محسن برای انتقامگیری دامادش را کشت.

با کشف این موضوع ماموران راهی خانه پدرزن مقتول به نام محمد شده اما همزمان با این جنایت او به محلی نامشخص گریخته بود.

در حال حاضر تحقیقات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه قاتل فراری ادامه دارد.