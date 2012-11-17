صنعتی سازی به داد ساختمان های همدان برسد/ مصالح نامرغوب در دسترس

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات انجام شده در بسیاری از ساختمانهای آسیب دیده از زلزله های گذشته دنیا نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان به هنگام زلزله به علت کاربرد مصالح ضعیف و غیراستاندارد بودن اجرا و نبودن قفل و بست لازم بین اجزای مختلف ساختمان و ضعف اتصالات است .

در صنعت ساختمان سازی به طور شایسته به کیفیت مصالح توجه نمی‌شود

در این خصوص باید گفت که در صنعت ساختمان سازی به طور شایسته به کیفیت مصالح توجه نمی‌شود و اغلب مجریان، فرض را بر استاندارد بودن مصالح می‌گذارند که این عامل به همراه عواملی مانند استفاده نابجا و نامناسب از مصالح و گاهی عدم اجرای مناسب، موجب آسیب پذیری و کاهش عمر مفید ساختمان می‌گردد .

در گفتگو با شماری از کارشناسان عرصه ساخت وساز در استان همدان آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت و از سوی کارشناسان مطرح شد، اعمال ناقص استاندارد ها و عدم رعایت آن در ساختمان سازی بود که به گفته آنها جدی ترین عاملی است که ساختمان ها را تهدید می کند .

برخی مصالح بدون مشخصات فنی در بازار خرید و فروش می‌شوند

یعقوب یزدانیار با اشاره به اینکه یکی از معضلات موجود در ساخت و سازها، عدم هماهنگی مصالح ساختمانی با توسعه ساخت و سازها است، گفت: بسیاری از مصالح ساختمان ها، یا استاندارد نیستند و یا بدون مشخصات فنی در بازار خرید و فروش می‌شوند .

وی با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان می‌شود، افزود: متاسفانه مصالح غیر استاندارد، به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان می‌شود .

احداث بناها از حالت سنتی خارج و با روشهای مدرن صنعتی ساخته شود

یکی دیگر از کارشناسان این بخش با بیان اینکه برای جلوگیری از استفاده مصالح غیر استاندارد در ساختمانها باید احداث بناها از حالت سنتی خارج و با روشهای مدرن صنعتی ساخته شود، گفت: تجربه نشان داده که در بلند مدت هر چقدر به صنعتی شدن ساختمان نزدیک شویم مصالح ارزانتر می‌شود و در نتیجه کیفیت بالاتر می‌رود .

مسعود احمدپناه عنوان کرد: وقتی کارفرمایی می‌خواهد با سرمایه‌ای پایین کار غیر استاندارد و بی‌کیفیت ساختمان‌سازی کند، قطعا به دام فروشندگان مصالح غیر استاندارد می‌افتد .

مصالح ساختمانی با کیفیت، تاثیر بسزایی در استحکام بنا دارد

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان نیزدر این زمینه گفت: بالا بودن کیفیت مصالح ساختمانی در استحکام، طول عمر و ایمنی ساختمان‌ها در مقابل حوادث دارد .

فرهاد تیموری به عنوان نمونه به ایزوگام های ساختمانها اشاره کرد و اظهار داشت: مصالحی چون عایق‌های رطوبتی پیش‌ساخته (ایزوگام) که در حفظ ابنیه و ساختمان‌ها در برابر اثرات مخرب طبیعی نقش مهمی دارند از اهمیت بالایی برخوردار هستند .

وی اضافه کرد: امروزه اثرات مخرب نفوذ آب و رطوبت در ساختمان‌ها به صورت ویژه‌ای مورد توجه مؤسسات ناظر قرار گرفته است .

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان توضیح داد: عایق‌های رطوبتی (ایزوگام) ساختاری متشکل از الیاف صنعتی یا آلی به صورت بافته یا نبافته شده که با ترکیبات قیری اصلاح شده یا مواد پلیمری آغشته شده و به عنوان یک عایق پیش‌ساخته برای محافظت بام در مقابل باران، برف و نم رطوبت به کار گرفته می‌شود .

باید مواد اولیه مرغوب تهیه و روند تولید از قبیل ابزار و فن کار مناسب باشد

وی اضافه کرد: برای به دست آوردن محصولی مرغوب و مطابق استاندارد باید مواد اولیه مرغوب تهیه و روند تولید از قبیل ابزار و فن کار نیز مناسب باشد .

تیموری اظهار کرد: تمام واحدهای تولیدکننده عایق‌های رطوبتی در استان زیر پوشش اداره کل استاندارد استان همدان هستند و به صورت مرتب و منظم از محصولات این واحدها نمونه‌برداری و کیفیت محصولات این واحدها نیز از طریق آزمایش‌های لازم بررسی می‌شود .

وی بیان کرد: کارشناسان این اداره کل ویژگی‌هایی چون درصد افزایش طول نسبی، مقاومت کششی- مقاومت پارگی، جذب آب، مقاومت در برابر اشعه UV ، فرسودگی حرارتی در هوا، انعطاف‌پذیری در سرما، پایداری حرارتی، نفوذناپذیری در برابر آب، ضخامت، وزن واحد سطح مورد کنترل و آزمون قرار می‌دهند .

ایزوگام‌های نامرغوب بوی نامطبوعی از مازوت (گازوئیل صنعتی) می‌دهد

مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان گفت: ایزوگام‌های نامرغوب بوی نامطبوعی از مازوت (گازوئیل صنعتی) می‌دهد که این بو به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز به جای پلیمر یا قیر مرغوب است.

وی اضافه کرد: روش دیگر در تشخیص ایزوگام مرغوب این است هنگامی که دست خود را بر روی قسمتی از ایزوگام فاقد پوشش خارجی بکشید باید مواد سیاهرنگ ایزوگام دست را سیاه کند .

وی با اشاره به استاندارسازی مصالح ساختمانی به منظور کاهش هزینه و افزایش بهره وری گفت: عمر مفید متوسط ساختمان های کشور 25 سال است و از آنجایی که هر خانواده بیشترین سرمایه گذاری در بخش مسکن را دارد باید در بحث ارتقا کیفیت مصالح ساختمانی و ساخت ابنیه اقدام کرد .

وی تأکید کرد: اگر بتوان یک روز به عمر مفید ساختمان های کشور اضافه کرد سالانه پنج میلیارد ریال صرفه جویی خواهیم داشت .

مردم باید به بحث ایمنی ساخت و ساز توجه زیادی داشته باشند

رئیس ستاد مدیریت بحران استان همدان نیز گفت: در صورتیکه زلزله ای در استان همدان اتفاق بیفتد خطر آسیب پذیری در مناطقی که ساخت و ساز اصولی در آن رعایت نشده بیشتر است و باید مردم به بحث ایمنی ساخت و ساز توجه زیادی داشته باشند .

علی مردان طالبی اطلاع رسانی و آموزش در راستای ارتقا فرهنگ ایمنی مردم در امور مربوط به رعایت استانداردهای ساخت و ساز و بحث استفاده از کیفیت مصالح را ضروری دانست .

وی با تأکید بر رعایت چهار آیتم کیفیت بتن، کیفیت جوش، مصالح استاندارد و نظارت خوب در پروژه های ساخت و ساز، اظهار امیدواری کرد: خطر آسیب پذیری در زمان وقوع زلزله به حداقل برسد .

وجود مشکل فرهنگی در ساخت و سازها از مهمترین آفات در به ثمر نرسیدن ایمنی سازه هاست

طالبی وجود مشکل فرهنگی در ساخت و سازها را از مهمترین آفات در به ثمر نرسیدن ایمنی سازه ها دانست و افزود: مردم متاسفانه به دنبال مصالح ارزان قیمت و بی کیفیت هستند و مصالح خوب و مرغوب را به دلیل گرانی آن خریداری نمی کنند .

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان نیز به برآورد عمر مفید ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: در گذشته به طور معمول 30 سال برای عمر یک ساختمان تعیین شده است ولی در حال حاضر با تغییر تجهیزات و مصالح ساختمانی در ساخت و ساز ساختمان‌ها عمر مفید به 100 سال رسیده است .

محمدی با بیان اینکه این عمر نیز مطلوب نیست، گفت: در حال حاضر برخی از ساختمان‌های قدیمی که زیر نظر میراث فرهنگی مدیریت می‌شوند به طور متوسط 200 سال عمر دارند و عواملی چون کیفیت، آمایش محیطی و زیبایی محیطی روی ساختمان‌ها تأثیر می‌گذارد .

صنعتی سازی ساخت و سازها عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد

وی مناسب‌ ترین راهکار برای افزایش عمر مفید و کاهش هدررفت ساختمان‌ها را صنعتی سازی ساخت و سازها دانست .

محمدی با بیان اینکه در صنعتی سازی در ابتدای راه هستیم و باید به سمتی برویم که همانند دیگر کشورها تمام قطعات ساختمانی را کنار هم مونتاژ کنیم، گفت:این امر هزینه ساخت و سازها را کاهش می دهد .

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۸۴، دولت مصوبه ای در خصوص ساماندهی تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی داشت که بر اساس آن باید در تمام ساخت و سازهای کشور مصالح ساختمانی استاندارد به کار گرفته شود .

در این مصوبه فرصت دوساله ای به تولید کنندگان مصالح ساختمانی داده شد تا بتوانند تولیدات خود را در قالب معیارهای استاندارد وارد عرصه ساخت و ساز کنند و همچنین سازندگان نیز ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد شدند، ولی متأسفانه علی رغم پایان مهلت قانونی برای استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، هنوز این مصوبه شکل اجرایی به خود نگرفته است .

و نکته آخر برخی از مهندسان اگر بدانند که خودشان قرار است در خانه در حال ساخت ساکن شوند، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن بکار می برند و تمام مهارتی که در کار دارند برای ساخت آن بکار می گیرند حال آنکه اگر چنین تصوری را برای همنوع خود نیز داشته باشد بسیاری از مشکلات در این بخش حل خواهد شد.