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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۱

هفته سوم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان برگزار نشد

هفته سوم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان برگزار نشد

آق قلا - خبرگزاری مهر: هفته سوم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار نشد.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل لغو هفته سوم کورس اسبدوانی استان رد آق قلا را نامناسب بودن پیست مجموعه اعلام کرد.

حکیم ایگدری افزود: به دلیل بارندگی های شدید روزهای قبل، پیست مجموعه ورزشی آق قلا برای برگزاری مسابقات نامناسب بود و کورس عصر جمعه لغو شد.

وی اظهار داشت: برگزاری این دوره کورس به هفته بعد موکول شد.

وی عنوان کرد: تاکنون دو هفته مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه در مجموعه آق قلا برگزار شده و بیش از 140 راس اسب ورزشی در این مسابقات شرکت کردند.

ایگدری خواهان تجهیز و مرمت پیست اسبدوانی آق قلا شد.

گلستان سه مجموعه سوارکاری دارد.

کد مطلب 1745369

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