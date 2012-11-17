1000 تن بذر اصلاح شده در بین کشاورزان شیروانی توزیع شد

سعید خوش قامت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال زراعی جاری و آغاز کشت غلات و برخی دیگر از محصولات کشاورزی در شهرستان شیروان، تاکنون هزار و 90 تن انواع بذور محصولات کشاورزی در بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: با توزیع این بذور تاکنون هفت هزار و 200 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم آبی، 9 هزار هکتار گندم دیم، سه هزار و 800 هکتار جو آبی، چهار هزار و 200 هکتار جو دیم و 124 هکتار نیز زیر کشت کلزا رفته است.

خوش قامت با بیان اینکه همچنین در سال جاری چهار هزار و 488 تن انواع کود کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان شیروان توزیع شده است، افزود: از این مقدار، 815 تن کود فسفاته، سه هزار و 600 تن کود ازته، 17 تن کود پتاسه و 56 تن نیز کود کامل در بین کشاورزان شیروانی توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال زراعی گذشته در خراسان شمالی، از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان در مجموع یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.