افزایش قیمت طلای سرخ با اجرای طرح ارتقاء کیفی/ صنایع تبدیلی گام بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح ارتقاء کیفی زعفران که در پایگاههای22 روستای استانهای خراسان رضوی و جنوبی در حال اجراست، تجهیز، آموزش و هماهنگی برعهده شورای ملی زعفران، نظارت فنی و بهداشت نیز با همکاری توسط شورای ملی زعفران، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت انجام می پذیرد.

این پایگاه ها به هیتر خشک کن زعفران والک مخصوص، سبد جمع آوری گل، روپوش و ترازوی دیجیتال مجهز شده اند، در این طرح یک ناظر از سوی مدیریت جهاد کشاورزی بر نحوه پر کردن و خشک کردنو یک ناظر از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بر رعایت نکات بهداشتی نظارت می کنند سپس محصولی که توسط ناظر کیفی پایگاه مورد تایید قرار گیرد پلمپ شده و کد شناسایی 12 رقمی به آن تعلقمی گیرد که قابل رهگیری است.

رئیس شورای ملی زعفران در حاشیه بازدید یک روزه خبرنگاران از اجرای طرح ملی ارتقاء کیفی و شناسه زعفران در منطقه خلیل آباد، بردسکن و کاشمر که روز جمعه انجام گرفت اظهارکرد: عملکرد محصول استحصال شده زعفران در این طرح، از میانگین 9 تا 13 گرم در هر کیلو گل به 15 تا 17 گرم افزایش یافته است.

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه زعفران محصول استراتژیک صادراتی خراسان رضوی و جنوبی است، افزود: ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در جهان است وتدوین و اجرای استراتژی مناسب برای ارتقاء جایگاه ای محصول از وظایف شورای ملی زعفران است.

شافعی تصریح کرد: آنچه در رابطه با زعفران اهمیت دارد افزایش عملکرد و حذف هر نوع عامل آلودگی در این محصول است که چرا که هر نوع ناخالصی موجب کاهش شدید قیمت زعفران می شود.

وی ضعف زعفران ایرانی که دیگر کشورهای تولید کننده انگشت خود را به سوی آن نشانه رفته اند، فراوری نامناسب این محصول دانست و افزود: این گیاه با استانداردهای پایین در روستا برداشت، خشک و بسته بندی می شد ولی در حال حاضر با اجرای طرح ارتقاء کیفی زعفران که با هزینه بسیار کم توسط روستاییان و زعفران کاران اجرا می شود این مشکلات مرتفع شده و محصول بدست آمده با کیفیت بالا بسته بندی و پلمب می شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این محصول در حال حاضر توسط دستگاه خشک، بسته بندی و پلمپ می شود و دارای شناسه است تا معلوم باشد که هر بسته متعلق به کدام روستا و مزرعه است.

شافعی تاکید بر اینکه زعفران فرآوری شده در طرح ارتقاء کیفی تا کیلویی 400 هزارتومان گران تر در بازار به فروش می رسد اظهارکرد: میزان رنگ دهی این محصول با اجرای این طرح به بالاتر از حد استاندارد رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه زعفران در اقتصاد خانواده روستایی نقش مهمی ایفا می کند اظهارکرد: دقت در تولید و فراوری این محصول ارزشمند باعث حفظ بازار جهانی و افزایش درآمد زعفرانکاران خواهد شد واقبال کشاورزان را به اجرای این طرح بیشترخواهد کرد.

شافعی با اشاره به پایین بودن سهم ایران از منافع، ارزش افزوده و تجارت زعفران به‌رغم سهم بالغ بر90 درصدی در تولید آن بر لزوم اجرای طرح ملی ارتقاء کیفی و شناسه زعفران برای حفظ بازارهای جهانی تاکید کرد و افزود: با تشکیل کمیته فراوری و بسته بندی در شورای ملی زعفران چالشها در امر تولید محصول با کیفیت شناسایی شد و حل موانع این امر در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد بستر مناسب به منظور تهیه و استفاده از برند ملی زعفران ایران و ارتقاء و حفظ موقعیت زعفران کشورمان در بازار های جهانی تصریح کرد: در حال حاضر 90 درصد نیاز کشورهای دنیا به زعفران از ایران تامین می شود ولی با توجه به اینکه کشورهای زیادی در حال ورود به عرصه کشت و تجارت این محصول هستند، باید برای حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی این محصول تلاش بیشتری کنیم.

مجری طرح ارتقاء کیفی و شناسه زعفران و عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز در این بازدید اظهارکرد: کیفیت زعفران‌های فرآوری شده در طرح بهبود کیفی، بالاتر از استاندارد‌های جهانی است.

علی حسینی اظهار کرد: در این طرح "توان رنگدهی" زعفران نسبت به استانداردهای موجود 50 درصد بیشتر و میزان آلودگی کمتر از حد مجاز در استاندارد شده است.

مجری کمیته فراوری و بسته بندی شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: در حال حاضر این برنامه در روستاهای شهرستان باخرز، کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و فردوس، قاین و بیرجند در حال اجراست وتجهیز، آموزش و هماهنگی در تمام 22 مرکز را شورای ملی زعفران، برعهده دارد.

گزارش: زهرا طوسی