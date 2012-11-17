به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری چهار مسابقه در رشت، کرج، اصفهان و اهواز وارد روز دوم خود می‌شود، دیدارهایی که هر کدام حساسیت خاص خودش را دارد. در زیر اشاره‌ای گذرا به این دیدارها خواهیم داشت:

داماش گیلان - نفت تهران

نفت در این فصل با ابراهیم‌زاده خوب بازی می‌کند اما نتایج مناسبی نمی‌گیرد. 5 هفته گذشته بدون پیروزی و عوض کردن برتری 3 بر یک مقابل سپاهان با شکست 4 بر 3 در آخرین بازی خانگی موید این ادعاست. به همین دلیل در شهر باران به فکر پیروزی هستند تا بیش از این از جمع مدعیان دور نشوند. البته داماش حریف آنها روند رو به رشدی با حمید درخشان داشته، هرچند از دست دادن امتیاز در این بازی آنها را به مربع قعرنشینان نزدیک می‌کند ولی پیروزی برابر نفت تاحدودی به وضعیت‌شان سروسامان خواهد داد.

سایپای البرز - صبای قم

در هفته‌های اخیر سایپا یکی از پرنوسان‌ترین تیم‌های لیگ برتر بوده و نتایجی گرفته که باعث سقوط‌شان تا رده هفتم شده است. هرچند پیروزی برابر صبا آنها را دوباره به جمع مدعیان باز می‌گرداند اما از دست دادن امتیاز در این بازی هم می‌تواند سایپا را به نیمه انتهایی جدول رهنمون سازد، به همین دلیل شاگردان رسیدن به پنجمین پیروزی خانگی خود در این فصل هستند.

مرفاوی هم که از هفته دهم لیگ هدایت صبا را برعهده گرفته، یک پیروزی، 3 تساوی و یک باخت به همراه این تیم بدست آورده، نتایجی نه چندان مناسب که نمایند استان قم را به رده نهم فرستاده است. تیم برنده این بازی دوباره مدعی می‌شود اما بازنده از جمع مدعیان دورتر خواهد شد.

سپاهان اصفهان - استقلال تهران

نبرد صدرنشینی، فینال نیم فصل، جنگ مربیان قهرمان، همه این صفت‌ها را می‌توان برای بازی صدرنشین فعلی لیگ و قهرمان سه دوره گذشته لیگ در نظر گرفت. تیم کرانچار که پس از روزهای تلخ در لیگ و آسیا، با شکست دادن نفت در تهران به آرامش رسید، فقط به پیروزی برابر استقلال فکر می‌کند تا در صورت ناکامی ملوان و تراکتورسازی دوباره صدرنشین شود. این مربی که سپاهان را در فصل گذشته قهرمان لیگ کرد، با این پیروزی می‌تواند به قهرمانی نیم فصل نزدیک شود.

قلعه‌نویی اما درحالی بار دیگر برابر هواداران سپاهان می‌ایستد که می‌داند پیروزی در این بازی می‌تواند آنها را قهرمان نیم فصل لیگ کند تا با آرامش بیشتری مسابقات را ادامه دهد. مردان آبی‌پوش تهرانی که در 5 بازی گذشته، در 4 دیدار پیروز شده‌اند، می‌دانند با شکست در این بازی احتمال سقوط‌شان تا رده ششم هم وجود دارد، پس با تکیه بر شناخت قلعه‌نویی از این تیم، تلاش مضاعفی برای پیروزی در این بازی انجام می‌دهند.

فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

بازی فولاد - تراکتور را می‌توان دیگر دیدار حساس و زیبای هفته پانزدهم لیگ دانست. فولادی‌ها که در 6 بازی گذشته 4 پیروزی ارزشمند کسب کرد‌ه‌اند، برای نزدیک شدن به صدر جدول تنها به شکست دادن تراکتورسازی در خانه می‌اندیشند اما شاگردان اولیو‌یه‌را هم برای باز پس گرفتن رتبه اول، می‌خواهند کار بزرگی را در اهواز انجام داده و با 3 امتیاز شیرین به تبریز برگردند. البته نبرد سکوها بین هواداران متعصب دو تیم هم دیدنی خواهد بود.

- برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 27/8/91

* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* راه آهن تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران

* پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران

* آلومینیوم هرمزگان - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

یکشنبه - 28/8/91

* داماش گیلان - نفت تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه شهیدعضدی گیلان

* سایپای البرز - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب البرز

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:40، ورزشگاه تختی خوزستان

دوشنبه - 29/8/91

* پرسپولیس تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر