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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۱

زاون قوکاسیان:

فیلم‌های خوب تنها برای خارج نشین ها و جشنواره ها نیست

فیلم‌های خوب تنها برای خارج نشین ها و جشنواره ها نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک منتقد فیلم و سینما با تاکید بر اینکه فیلم خوب باید برای تمام مخاطبان اکران شود، گفت: فیلمهای خوب تنها برای خارج نشین ها و جشنواره ها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم داستانی "آینه های روبرو" جمعه شب حضور فیلمساز، تهیه کننده، بازیگران و نمایش فیلم شب گذشته در سینما ایران اصفهان برگزار شد.

زاون قوکاسیان در ابتدای این نشست با اظهار تاسف از اینکه 90 درصد فیلم هایی که اکران می شود مخاطبان خاصی نداشته و تنها 10 درصد فیلم هایی که ساخته می شود فاخر و قابل دیدن است، گفت: موفقیت خوبی است که فیلم "آینه های روبرو" در این بخش قرار گرفته است.

بسیاری با سینما قهر کرده‌اند

این منتقد برجسته اصفهانی افزود: بسیاری از سینما دوستان ما امروز با سینما قهر کرده اند چرا که فیلم‌هایی که اینک بر روی پرده می رود آن چیزی نیست که آنها می خواهند.

قوکاسیان تصریح کرد: سینمای اجتماعی بخش اعظمی از هنر سینما است و ما باید چنین فیلم هایی را داشته باشیم.

وی در تقدیر از فیلم آینه های روبرو، قرار گرفتن دو بازیگر فیلم در نقطه مقابل یکدیگر و ایجاد کنتراست در این فیلم را جزء مسائل شاخص آن ذکر کرد.

کد مطلب 1745384

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