علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس جمهور و رئیس انتشارات علمی و فرهنگی با اشاره به برگزاری نشست اخیر خود به عنوان دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران جهان اسلام با برخی از ناشران مسلمان در حاشیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: دفتر اروپایی این اتحادیه در یونان و در شهر آتن افتتاح شده است که نخستین دفتر برون مرزی اتحادیه نیز به شمار می‌رود.

زارعی نجفدری افزود: بر اساس اساسنامه اتحادیه و بر اساس اجماعی که در اجلاس قبل داشتیم، قرار شد پنج دفتر در پنج قاره اتحادیه در جهان ایجاد شود. یونان به خاطر مرکزیت فرهنگی در اروپا برای استقرار دفتر اروپایی انتخاب شد و پس از آن دفتر آفریقایی ما افتتاح می‌شود که کشور آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

وی افزود: دفتر آسیایی و آمریکای لاتین اتحادیه هم در دست تاسیس است که در آمریکای لاتین به احتمال زیاد در برزیل مستقر خواهد بود.

زارعی اظهار امیدواری کرد، تا سال آینده دفاتر پنجگانه اتحادیه در قاره‌های مختلف دنیا آغاز به کار خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست شورای اجرایی اتحادیه در دی‌ماه امسال در تهران خبر داد.

مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی همچنین درباره طرح انجام ترجمه معکوس در این موسسه اظهار کرد: امسال و در همین راستا کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس رونمایی شد و جالب اینکه نویسندگان و ناشران فرانسوی که این کتاب را می‌دیدند به لحاظ شکل و فرم و کتابسازی از آن بسیار استقبال کردند. همچنین در سفری که ماه گذشته به یونان داشتم قرارداد تالیف و نشر اولین کتاب مشترک میان ایران و یونان به انجام رسید.

وی افزود: این کتاب با عنوان ایران و یونان در دست تالیف قرار خواهد گرفت و درباره ترکیب نویسندگان آن در حال مذاکره هستیم. این کتاب با همکاری مشترک میان انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سدریس به چاپ می‌رسد.

نجفدری با اشاره به دعوت از مدیر این موسسه نشر برای سفر به تهران گفت: جزئیات انتشار این کتاب به زودی معرفی خواهد شد. همچنین مدیر چاپخانه جنرال یونان را نیز برای حضور در ایران دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم فعالیت‌های دو جانبه چاپ میان دو ناشر را ساماندهی کنیم.