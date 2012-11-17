خلبانان جنگنده رژیم صهیونیستی به اسارت نیروهای مقاومت درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابعی اعلام کرده اند رزمندگان مقاومت فلسطین، در پی سرنگونی یک هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی با موشکهای زمین به هوا، خلبانان این هواپیما را به اسارت گرفته اند.



این شبکه به نقل از منابع عربی گزارش داده است خبرهای تایید نشده ای حکایت از آن دارد که خلبانان این هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی که گفته می شود اف شانزده بوده، توسط رزمندگان گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اسیر شده اند.



خاطر نشان می شود با وجودی که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه الجزیره منکر سرنگونی این هواپیما شده است، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی با تایید مفقود شدن یک جنگنده در غزه تصریح کرد ارتباط با دو خلبان آن قطع شده است.



گردانهای عزالدین القسام با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود یکی از جنگنده های این رژیم را سرنگون کرده، و اقدامات غافلگیر کننده دیگری را نیز برای این رژیم تدارک دیده است.