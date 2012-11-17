جهانبازی دیدار تراکتورسازی و فولاد را سوت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی کمیته داوران اعلام شد.

بر این اساس دیدار روز یکشنبه تیمهای فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز را یداله جهانبازی سوت خواهد زد.

جهانبازی را در این دیدار مجید ویشگاهی و مهدی عالیقدر به عنوان خط نگه دار در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

همچنین قاسم واحدی به عنوان داور چهارم و محمدعلی فروغی به عنوان ناظر داوری این بازی حضور می یابند.

دیدار تیمهای فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، از ساعت 16:40 روز یکشنبه 28 آبان در ورزشگاه تختی اهواز به انجام خواهد رسید.