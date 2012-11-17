  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۸

آیریش ایندیپندنت؛

انگلیس با تحویل سلاح به مخالفان سوری مخالفت کرد

انگلیس با تحویل سلاح به مخالفان سوری مخالفت کرد

وزیر امور خارجه انگلیس پس از دیدار با رهبر ائتلاف جدید شورشیان سوری اعلام کرد که لندن ظرف روزهای آینده این گروه را به رسمیت می شناسد، اما با این وجود نمی تواند سلاح به آنها تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش ایندیپدنت، "ویلیام هیگ " شب گذشته و پس از دیدار با "معاذ الخطیب" اعلام کرد که انگلیس ظرف یکشنبه و یا دوشنبه ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت می شناسد.

هیگ در سخنان خود یادآور شد که لندن با وجود به رسمیت شناختن این ائتلاف نمی تواند سلاح در اختیار آنها قرار دهد.

معاذ الخطیب و ویلیام هیگ در دیدار روز گذشته

این در حالی است که معاذ الخطیب و معاونان وی در سفر به اروپا در پی آن هستند تا کشورهای اروپایی را متقاعد به ارسال سلاح به شورشیان سوری کنند.در همین رابطه معاذ الخطیب امروز عازم فرانسه می شود.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، ارسال سلاح به شورشیان سوری ممنوع است و در همین رابطه دیروز وزیر امور خارجه انگلیس در دیدار با رهبر گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که کشورهای اروپایی درباره لغو ارسال سلاح برای شورشیان این کشور عربی تصمیم گیری می کنند.    

کد مطلب 1745393

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